2020年美股續有上漲動能　但須小心總統大選帶來的波動

▲ 美股2020年仍受看好。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年美國股市整年上漲28.9%，第四季上漲9.9%，三大指數都曾寫下歷史新高。國泰投顧表示，由於美中貿易談判達成第一階段協議，美國製造業PMI也有落底回升跡象，且預期2020年企業獲利成長將加速，美國股市可望持續有上漲動能。展望2020年，投資機會來自股債之間的利差，但須留意年底總統大選前的波動風險。



國泰投顧表示，當股票股利率大於債券殖利率時，投資股市的正報酬機率高，平均年化報酬16%過去20年，美國股市的股利率大致維持在1.8%~2.2%左右之水準。然而2019年時，聯準會從原先的升息立場改為降息，貨幣政策轉為寬鬆，使美國10年期公債殖利率下滑至1.8%~2%左右，形成股票股利率大於債券殖利率的罕見情況。

統計顯示，當標普500股利率大於美債10年期殖利率時，任意時間進場投資美股1年，平均年化報酬為16%，高於所有時間的平均年化報酬10%。

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選舉年前漲得多、選舉後波動大

國泰投顧提醒，2020年美國股市最大風險是11月總統大選。儘管川普於2016年上任以來主打貿易戰，造成市場波動，但是川普的支持度並未明顯下降，加上美國總統競選連任素有優勢，歷史上少見連任失敗案例，估計川普在2020年11月勝出的機率頗高。

國泰投顧認為，川普連任對市場的影響可能最小，主要因為投資人已經熟悉川普的言行習性。另外，民主黨候選人當中民調領先者拜登、華倫與桑德斯屬改革派，主打的議題包括：科技監管、富人稅、平價醫療…等，可能在未來一年的競選活動中影響市場情緒。統計過去10次總統大選的美國股市表現，除2008年之外，可以發現選舉年的上半年股市漲得多，而越接近選舉日，不管是選舉前或後，股市波動都明顯較大。