松菸小賣所2020年大改造！「策展概念」選物、百間精選30家進駐

▲松山文創園區選物店「松菸小賣所」在2020新年大變身！（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

松山文創園區第一個選物店「松菸小賣所」在2020新年大變身！為了在菸廠古蹟打造新舊共融的氛圍，新年度整裝出發，以「策展概念」為選品主軸，從1百多家品牌中精選30家，也重新進行空間規劃，讓不少喜愛文創小物的民眾驚喜表示，「每個品牌都能清楚的呈現，變得更聚焦、更好逛！」

請繼續往下閱讀...

▲松菸小賣所以「策展概念」選物。（圖／松山文創園區提供）

松菸小賣所營運至今5年，期望打造保留古蹟原有面貌，同時又在空間中不斷創新，也提供咖啡輕食與休憩服務的複合式商店。每年舉辦策展選品，都吸引眾多品牌投件，進駐的品牌數量也是年年增加，相對地在有限的空間內，各家商品的呈現效果也漸漸被壓縮。

為了讓每個品牌都能好好說自己的故事，並希望提供顧客更舒適的購物品質，松山文創園區此次嘗試降低錄取名額，從投件的1百多家品牌中，精選30家品牌，試圖在菸廠古蹟中，打造新舊共融的指標性選物店。

▲團隊更進行空間規劃，此次也嘗試降低錄取名額，從投件的1百多家品牌中，精選30家品牌。（圖／松山文創園區提供）

團隊更重新進行空間規畫，搭配原本店內最具代表性的一隅，曾獲得2015年紅點設計獎的ㄇ字型格柵餐飲座位區，調整長期習慣的消費者動線，並首度邀請進駐品牌為松菸小賣所量身打造陳列道具，將古蹟空間轉變為嶄新的「文創櫥窗」。

▲不少喜愛文創小物的民眾驚喜表示，「每個品牌都能清楚的呈現，變得更聚焦、更好逛！」（圖／松山文創園區提供）



精選品牌囊括目前台灣相當受歡迎的文創商品，更選出比一般文創市集更精緻的設計品牌，包括：由傳產轉型獲得國內外多項設計大獎的精品鋅合金文具「no.30」、在募資平台多次創下紀錄的設計配件「GOURD葫」、結合傳統籤詩文化的茶廠後代「等等」、將關心動物愛護生命議題轉化為創作的插畫品牌「皮康pikang」。

設計同時顧及環境與永續再生的居家飾品「匠子設計」、在金工界已佔有一席之地的飾品設計「爆炸毛頭與油炸朱利」、以台灣神明與妖怪為主角來表現民間故事的大師級插畫「角斯角斯」、發揚台南在地農漁村產業文化「喜樹菜奇仔」、強調手捏塑形以溫潤手法呈現萬物姿態的陶作「安可」、善於結合自然素材的金工品牌「YANGYANG」、支持排灣族原住民婦女的傳統手作工藝「Ayum」。

使用特殊製程重新詮釋陶作器皿的明日之星「空器製陶室」、保有傳統工藝優勢並勇於挑戰轉型融合的漆器「日初漆藝」、富含文化底蘊的考究素材並轉化為貼近生活的紙類製品「美好一日」⋯等，一起繼續體驗品牌精神，實踐文創共好平台。