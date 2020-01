「美國公民快離開伊拉克！」美國務院示警　駐巴格達使館領事服務喊停

▲巴格達國際機場周邊道路的殘骸。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普下令空襲巴格達國際機場,殺害伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani),消息一出隨即引起國際社會關注。隨著伊朗「誓言報仇」的不滿情緒爆發,根據美媒福斯新聞、CNN報導,美國國務院3日清晨發出安全警示,呼籲在伊拉克的美國人立即離境。

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a