「美國公民快離開伊拉克！」美國務院示警　駐巴格達使館領事服務喊停

▲巴格達國際機場周邊道路的殘骸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普下令空襲巴格達國際機場，殺害伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），消息一出隨即引起國際社會關注。隨著伊朗「誓言報仇」的不滿情緒爆發，根據美媒福斯新聞、CNN報導，美國國務院3日清晨發出安全警示，呼籲在伊拉克的美國人立即離境。

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a — Travel - State Dept (@TravelGov) January 3, 2020

美國國務院提醒，「由於伊拉克及該地區的緊張情勢升溫，我們敦促美國公民即刻離開伊拉克」，且因為伊朗支持的民兵組織襲擊美國大使館，因此美國駐巴格達使館所有領事服務全數暫停，更不建議美國人接近使館。

此外，法國政府也已經發出聲明，要求在伊朗的國人不要參加集會活動，必須保持謹慎。

巴格達國際機場3日凌晨遭遇空襲，除了蘇萊曼尼之外，「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也喪命。美國國防部證實，該起空襲行動是由川普親自下令，直指蘇萊曼尼「正在積極發展計畫，攻擊美國駐伊拉克的外交官員與軍人」，指控對方批准本周稍早針對美國駐巴格達大使館的攻擊事件。

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