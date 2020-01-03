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去美化效應發酵　股后精測全年營收33.9億元創高　

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▲▼精測總經理黃水可 。（圖／記者周康玉攝）

精測總經理黃水可。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體測試介面廠精測（6510）今（3）日公布去（2019）年12月份營收達3.1億元，月減9.8%，年增43.8%；去（2019）年第4季單季營收達10.1億元，季減8.6%，年增39.8 %；全年總營收為33.9億元，較前一年度成長3.3%，優於預期。

受惠於去美化效應，精測第3季獲利大跳升，單季每股賺7.55元，累計前三季每股獲利達14.01元，雖較去年同期16.82元為低，然而法人預估，在去美化持續發酵下，精測第4季業績較第3季小幅下滑在10%以內，預估單季業績有機會逼近新台幣10億元，單季可望創下同期新高。

精測表示，第4季為產業傳統淡季，公司持續優化產品組合，擴大新市場布局。此外，全新垂直式探針卡（VPC；Vertical Probe Card）產品線也於該季度開始擴充產能，並逐步貢獻營運成績，VPC去年營收比重達雙位數，符合預期。

展望未來，5G、AI將引領半導體產業發展趨勢，中華精測將順勢發展，積極招募電機、電子、電控、光學、化工、材料、機械及資訊等相關科系之研發人才，為5G+AI之應用發展，厚植VPC智慧製造之實力，以提供客戶更完善的All In House服務。

請繼續往下閱讀...

精測日前宣布，為了優化產能效率，終止兩年前與美商的特定用途PCB生產計劃，認列損失不超過1億元。法人認為，精測決定斬斷非核心事業，將在第4季認列非現金資產損失，但也因此在今（2020）、明（2021）兩年折舊費用減輕，預估第4季獲利下修38.6%，同時調升今年全年獲利增加0.9%。

法人表示，根據通路調查，將持續追蹤一款5奈米5G智慧手機AP產品案於去（2019）年12月初始進入量產，第1季產量逐月增長，4月全速放量。同時，亦有顯卡廠首度導入探針卡PCB，對精測在先進測試市場維持主導地位有信心，營運展望無虞。

法人看好精測受惠5G、7奈米及更先進製程成長動能，預估今、明兩年全年每股盈餘可突破30元，相當於三個股本；但需注意5G行動通訊的需求可能受到貿易戰影響，而由盛轉衰；以及探針卡市場競爭加劇等風險。

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