抵銷低利衝擊！銀行高階主管　看好「媲美星港財管方案」手續費收入

▲銀行高階主管看好金管會年底前所公布「媲美星港的財管方案」開放項目所帶來的手續費收入（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

金管會去年底公布「媲美星港財管方案」，即得到國內銀行高階主管認同。金融研訓院所根據對銀行高階主管指數（BEI）指數調查指出，由於金管會所提出的「媲美星港新財管方案」，開放高資產客戶的財管業務，將為台灣銀行業低利差環境帶來新獲利商機、新動能。

但是，也有今年獲利卻是有隱憂，金融研訓院表示，許多銀行高階主管表示，由於受國際經濟景氣走緩及中美貿易戰影響，對於海外聯貸案頻頻踩雷表示擔憂。

請繼續往下閱讀...

根據金融研訓院所公布，去年12月BEI綜合指數為60.1，較去年的11月下降了2.4%；市場面指數為60.2較11月，微幅下滑 0.4%；經營指數為57.2，較11月指數 60.0下降 2.8%。

銀行擔心 海外聯貸仍有未爆彈

以經營面來說，銀行業高階主管對於國內的稅前純益和整體的獲利能力分項來說，仍維持在50以上，樂觀的態度。金融研訓院表示，境外資金匯回增加銀行的財富管理，私募基金等商機，使銀行對手續費收入及佣金收入看法提升。

金管會去年底前公布「媲美星港新財管方案」的開放高資產客戶財富管理業務、多元化金融商品及投資管道、拓展金融機構業務範圍三大策略19項開放措施。

措施包括涉及台股的外幣結構型商品及外幣股權衍生性金融商品，並放寬銀行辦理高資產客戶的境外基金投資，銀行業者認為，將爭取國內外高資產客戶在台投資，打造台灣高階資產財管中心的發展策略，並期透過導入金融科技（FinTech），可望為台灣金融業突破低利差環境帶來新的經營動能及新的市場契機。

金融研訓院指出，但銀行高階主管對於利率仍維持較為悲觀的看法，尤其是房貸利率在歷史的低點，業者利差看法轉趨保守，影響利息收入；此外，受國際經濟景氣走緩及美中貿易戰影響，國銀高階主管對於海外聯貸案頻頻踩雷表示擔憂。