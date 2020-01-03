邱純枝喊「2020是東元數位元年」　個人化空調要導入「雲端維修App」

▲左起為東元家電事業部協理彭繼曾、董事長邱純枝、集團會長黃茂雄、代理總經理連昭志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今（3）日舉辦2020年家用與商用新品發表會，包括空調、電視、冰箱系列產品，董事長邱純枝強調「節能減排，智能自動」是東元核心願景，並喊出2020年是「東元數位元年」，目標今年進入100%全變頻空調時代，並預計在第二季為個人化空調導入「雲端維修App」。

邱純枝表示，東元以「用戶生活為導向，科技管理為後盾」兩大訴求，結合科技與生活，來滿足不同消費者的需要，提高客戶滿意度，去年推出的個人化隨選配備家用空調，今年再升級導入「雲端維修App」，從銷售前的下單、銷售中的裝機與銷售後的維修服務來與使用者建立溝通橋樑。

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▲東元個人化空調導入「雲端維修App」。（圖／記者姚惠茹攝）

邱純枝指出，2020年是「東元數位元年」，特別拉高服務規格和標準，從消費者下單開始，全程監控產品的發貨、配送，務必在指定的時間、地點送達，讓達交率再創新高度，並推出「雲端服務保養維護App」，透過雲端診斷偵測出空調的狀況，建立維修標準化、一致化。

東元家電事業部協理彭繼曾表示，東元今年新產品主推節能變頻及R32環保系列，可以針對溫度、濕度、空氣清淨度、寧靜度、或防鏽處理，做不同的組合，還是全國第一個搭載自體清淨功能的空調，看好空調在家用市場的成長動能，尤其是在新行業、新區域與新特性上面。

商用空調方面，彭繼曾指出，東元以變頻技術為商用空間節能省電，像是機房、倉庫、工廠，精準提供溫度控制、濕度控制、客製化的送風強度控制，為各類大型場域提供一站式的客製化服務，而且目標要從去年佔家電事業部比重的15%攀升至25%。