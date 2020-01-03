零下26度公車拋錨　20多乘客「暴風雪撲臉」...全凍成雪人

實習記者羅明輝／綜合報導

俄羅斯極北城市諾里爾斯克（Norilsk）日前發生一場劇烈暴風雪，周遭視線不佳的情況下，一 輛載滿乘客的公車在行經達爾迪康河（Daldykan）時，意外撞上另一輛車導致拋錨，動彈不得加上車窗卡住無法關上，酷寒的風雪就這樣直接竄入公車內，將20多名乘客凍成了一個個雪人。

綜合《每日郵報》及《西伯利亞時報》報導，這起事故發生在12月30日，當時氣溫低到攝氏零下26度，風速達到每秒27公尺，風雪相當猛烈。一輛35路公車在經過達爾迪康河一帶時，意外發生車禍拋錨，就這樣受困在原地。

從車內乘客拍攝的影片可以看到，公車的多扇車窗因為的低溫卡住無法關上，風雪就這樣從窗外持續吹進來，讓車內20多名乘客全都冷得直發抖，紛紛套上帽子，拉緊外套，在座位上將身體蜷縮成一團，每個人身上都已經被雪花包覆，讓他們看起來就像是二十幾個大型雪人一樣。

▲ 巴士受困暴風雪中，車內乘客全都凍得像是雪人一樣。（圖／翻攝自Soviet Visuals粉絲專頁）

拍攝影片的男子透露，「在這段時間內，風雪不停的撲向我們的臉，大家也只能靜靜等待，不知道還會發生什麼事情。」目擊整起車禍的民眾塞杜瓦（Lyubov Sedova）提到，這輛公車可能是因為視線不佳，所以撞上另外一輛車，才會拋錨，停在原地無法移動，一直等了大約40分鐘，才終於能夠繼續行駛。

一位不願透露姓名的居民對此表示，諾里爾斯克的公車暖氣系統很容易故障，車窗更常常消失不見，這可以說是冬天經常會碰到的情況，大家也都習以為常了。他淡定的說到，「如果外人覺得很稀奇，歡迎你們親自來諾里爾斯克，體驗看看我們的『冬季經典巴士之旅』。」

據了解，諾里爾斯克位於泰梅爾半島上（taymyr peninsula），人口超過17萬，是北極圈內僅次於莫曼斯克（Murmamsk）的第二大城市。它在1935年建成，地底富含鎳、銅等金屬礦物，這裡生活條件極端惡劣，一年有2個月的永夜，多達280天的寒冷期，還有130天會遇到暴風雪。受到暴風雪影響能見度低，諾里爾斯克機場考量到安全問題，目前已經在12月30日關閉運作。

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