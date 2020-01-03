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台指期開高走低...高低點相差202點！　分析師：短線宜保守、看外資是否換手成功

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▲▼台指期1月3日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期1月3日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（3）日開盤上漲79點，來到12,180點，創下歷史新高紀錄，不過隨著美伊情勢緊張，行情突然急殺，由紅翻黑，一度跌破12000點來到11,996點，高低點相差202點。還好，尾盤稍稍上揚，終場以12086點作收，下跌15點，與現貨相較，逆價差24.43點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，台股今日受到美股影響盤勢開高走低，且交易量放大，早盤賣壓比較重，雖然尾盤有量縮拉抬，但短線上來看，後續會保守一點。

另外，廖恩平指出，外資今天在期貨的部分並沒有一個相當大的調整，今天的一個爆量往下灌的情況就必須要注意，但還沒出現轉空的趨勢，如果今天外資也出現大量的期貨賣超，就有可能出現波段高點，因此下周一、二將會是關鍵日，看看外資是否換手成功，若是換手成功的話，外資應該要再反手買回來。如果外資在期、現貨同步偏空的話，就要留意，內、外資是不是在過年前提前佈局。

請繼續往下閱讀...

廖恩平說，雖然今天盤中一度跌破12000點，但在今天開高走低的盤勢中，並沒有看到外資大量的倒貨的情況，因此在短線上只需要警戒即可，還沒出現轉空的情況，當然未來還是要持續關注因為越接近封關，越有可能會看到連續賣超的情況，如果是這樣的話，年後就必須要特別注意。

最後，廖恩平也說，預估下周應該是會出現量縮的情況，但量縮的部分應該不至於縮太多，把均量拉到1千5百-1千6百億，這樣才會是一個比較良性的換手情況。
 

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