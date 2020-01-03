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商業周刊／把本土黃豆推進小七　失敗二代靠「豆奶紅茶」翻身

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圖／商業周刊提供

▲榮町投資公司總監蔡泳瀠（左2），成功挽回老招牌榮光的故事。（圖／商業周刊／攝影程思迪）

文／陳承璋

全買，曾經是雲嘉南最大超市，最高峰年營收可達40億元，2014年，因為受黑心油風暴衝擊，僅半年時間就宣告熄燈；3年之後，熄燈的超市，竟自創新品牌，現在更成為了第一個把本土黃豆推到大型通路的廠商。

這個品牌是榮町，而創辦人是它的二代，蔡泳瀠。這是一個超市二代，要挽回老招牌榮光的故事。

請繼續往下閱讀...

去年，11月中旬，統一超上市了一瓶採用台灣本土黃豆的豆奶紅茶，這是本土豆近6年來復耕風潮興起後，第一次大規模上架大型通路。上架第一週，即賣破10萬罐，衝至統一超傳統飲料類別的前3名，與統一、愛之味等食品廠並列。

榮町是一間成立3年的嘉義地方創生農產品牌，1年營收僅千萬規模，又新、又小，竟能打進大通路，打破很多農業界人士的眼鏡。

因為這個困難度，甚至連義美都辦不到。

2016年，義美對外宣布，為了支持台灣本土黃豆，以貴進口黃豆2倍的價錢收購，做成小包裝豆漿，但也僅有在自家門市與少數通路小量鋪貨，台灣雜糧發展基金會代理執行長焦鈞說，義美只有小量生產，主要在農會這種封閉型通路賣，關鍵還是台灣本土黃豆成本太高，量產後產品價格上一般通路，會很難推。

年收40億超市因食安收攤
她自稱失敗二代，沉潛兩年

1993年成立的全買，在嘉義靠著低價產品策略，花20年成為1年營收超過40億元的雲嘉南超市龍頭，本來在台北開廣告動畫公司的蔡泳瀠，2012年被父親蔡榮昌找回全買，成立網購新事業。

2013年，全台陷入黑心油風暴中，採取低價策略的全買，採購的產品幾乎都以低價為主，這讓全買高達6成的商品，都向爆發黑心油的廠商進貨。全買的營收受黑心油牽連甚深，竟衰退超過一半，因不堪打擊，只好宣布把大店鋪賣給全聯，小店鋪由美廉社瓜分，就此熄掉燈號。

這是她與父親一輩子的痛。她甚至自責：「我是一個失敗的二代，如果我提早回去，可能可以提早讓全買改革，提早不再用低價去競爭，也許損失就不會這麼大，全買還會在…。」

沉潛2年時間，先是說服全買老股東，從過去的痛出發，成立榮町投資公司，在全買原總部地址蓋榮町市場，專門賣小農產品。她也說服爸爸同意共同出資2千萬。

她說，當時急於想走出食安陰影，重新在嘉義站起來，一股腦去做，卻忘了，小農市集因農人有機小量耕種，價格都很高。其次，小農供貨，容易因天候斷貨，品質落差很大，有些送到市集就已爛掉，導致市集撐了一年半，獲利不佳，宣布收掉，2千萬元如同放水流。

榮町市場收掉後，她看著過去網購產品被部落客推薦，心有不甘。她發現，本土黃豆雖然因為價格高不具競爭力，但是相較進口黃豆，多了可溯源以及不用擔心基改的問題，部分品種奶香味更好，迎合市場上日漸對豆漿品質要求的趨勢，因此她決定從本土黃豆出發。

榮町只是一間小公司，沒有食品加工廠，光是要找代工廠，就花了她快半年，檯面上各大食品廠都找過，都被拒於門外。

雖然愛之味旗下子公司雲乳，答應代工，但代價是，1公斤竟要價60元！這是美國非基改豆的3倍至4倍，等同，做成一般400毫升包裝豆漿，零售價至少要40塊錢，根本沒市場。最後父親拿著報表，要求降低生產成本，她才想到，南部人都喝紅茶豆漿，幹嘛不做？一瓶豆漿占比控制在25％，售價就能控制在30元，比起一般鮮奶紅茶要價40元更有競爭力。

即便消費者健康意識抬頭，但在通路表現上最甜、香料放最多的產品，還是賣最好，這讓一直想走健康無添加的她，十分掙扎。

「看到通路數據，我起初真的跨不過，但是，如果跨不過，產品連上市的機會都沒有，本土豆也永遠沒機會！我怎麼樣就是要讓它上。」最後，這瓶豆奶紅茶不只將甜度調高，甚至還打破小農產品不添加香料的傳統，與代工廠商量，加入天然的生物性香料，調成有點「阿薩姆奶茶」的口味。

曾經的失敗讓她生出決心，最終讓她走出小農製造產品的思維。她讓大通路相信，貴3倍的台灣豆也能有機會。
雖然第一支產品成功，然而，本土豆產量小與進入門檻過低，是她未來得面對的挑戰。第一代的超市是靠低價與規模化搶占市場，她打算用本土食材打一場價值戰，走出食安陰影，找回過去老店時期的榮光。

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