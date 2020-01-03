高恩密見好萊塢製片「潛逃拍成驚悚片」　私人飛機+多本護照…日司法是反派

▲高恩疑有意將自己的經歷拍成電影。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

日產前執行長高恩（Carlos Ghosn）涉嫌4項貪污罪遭日本限制出境，但卻棄保潛逃至黎巴嫩，方式成謎。如今有消息傳出，高恩在逃跑前曾與電影相關人士見面，疑似想將逃亡計畫拍成電影，而反派就是日本司法機構。

綜合外媒報導，美國《紐約時報》根據消息人士指出，逃亡前的高恩，曾在上個月於東京住所接待一名好萊塢製片人約翰萊斯爾（John Lesher），疑似希望將自己的經歷搬上大銀幕，讓外界明白他的無辜。

消息人士表示，高恩準備提出令人震驚的陰謀轉折，幾乎所有好萊塢式驚悚片的元素都包含在內，例如因金融不當行為受刑事指控、一架私人飛機的偷渡、多本護照、掌權者的否認，以及日本司法體系的邪惡。

日本過往的刑事案件定罪率高達99%，只要檢方起訴，通常都無法翻身，因此高恩相信自己無法在日本得到公正審判，懷疑日本檢方想無限期的拘押他，迫使他認罪，才會逃亡。

各界也開始報導高恩逃亡的細節，包括藏在請來的聖誕樂團的樂器箱，以此偷渡；或是持法國護照，在土耳其搭乘私人飛機飛往黎巴嫩。如今，土耳其政府拘留7人調查，有4名私人航空公司的駕駛員、2名地勤、1名私人貨運公司的經理，要查出真相。

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