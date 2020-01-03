5G競標欲罷不能！第18天達947.98億下周一極可能破1000億



▲5G競標1月3日進入第18天，結束第180回合總標金已達947.98億元（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標從2019延續到2020年仍欲罷不能，1月3日進入第18天，結束180回合出價後，總標金由前一日的896.21億元突破900億元關卡，達到947.98億，增加了約51億元，下周一1月6日極有可能突破1000億元，為國庫送上大紅包！NCC3日仍持續呼籲電信業者理性、冷靜！



3日的10回合出價中，有2次無人出價，且加價幅度較之前緩和，顯示是電信業者冷靜考量後的出手，有標金達滿足點的氛圍。最後，5大電信商展現強烈企圖加價爭取5G入場門票，使得標金仍持續上升，將於下周一再戰，金額可能突破1000億元，甚至挑戰2013年4G頻譜競標，當時6家業者歷經40天393回合競價後，以總標金1186.5億元爭取270MHz。



5G 3日競標情況

1800MHz頻段

釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。3日的171~180，10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到180回合結束時，1個單位最高得標金額達34.5億，27單位暫時得標金額合計共931.5億元。



28000MHz頻段

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。3日未增加新的出價單位，目前累積合計出價16單位。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。