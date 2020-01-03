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澳洲野火已燒掉1.5個台灣　雪梨日損10億

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▲▼ 澳洲維多利亞省拜恩斯代爾（Bairnsdale）野火延燒，現場不斷冒出濃煙。澳洲野火。（圖／路透）

▲維多利亞省拜恩斯代爾（Bairnsdale）野火延燒，現場不斷冒出濃煙。（圖／路透，下同）

文／中央社

澳洲野火死亡人數今天攀升至20人，必須在週末前強制疏散數千遊客。野火迄今已燒掉相當於1.5個台灣的面積，雪梨經濟一天就損失5000萬澳元（約新台幣10億）。

澳洲當局下令，從諾拉（Nowra，位於雪梨南方約3小時車程）到維多利亞省（Victoria）邊界長達350公里的沿岸區域，需進行大規模遊客疏散，並有約3萬平方公里大的區域進入緊急狀態，面積相當於一整個比利時。

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）喊話：「如果你可以離開，就必須趕快走，因為我們無法保障你的人身安全。」

▲澳洲野火肆虐，跨年人潮只能躲到海邊。（圖／路透社）

澳洲這次從進入乾季後便引發的空前叢林野火，傷亡也是繼2009年黑色星期六（Black Saturday）180死野火以來最慘重的一次；這次野火席捲澳洲6個省分，目前超過500萬公頃（5萬平方公里）的土地焚毀，相當於1.5個台灣。

數月前開始的這波野火已造成維多利亞省20死、28人失蹤，當局憂心死亡人數還會攀升。單是新南威爾斯省就有約1365棟民房被毀，隨著火勢蔓延，每日受損屋數料將持續攀升；多個農業鄉鎮受衝擊，包括雪梨西南方150公里的巴爾莫勒爾（Balmoral），該鎮在去年耶誕前便已大部分被毀。

▲澳洲野火燒不盡 雪白冰川慘變焦糖色。（圖／路透）

▲雪白冰川慘變焦糖色。（圖／路透）

野火造成的確切災損尚待評估。澳洲保險協會（Insurance Council of Australia）表示，他們已接獲4300宗理賠申請，總值約2.97億澳元（約新台幣59億）；SGS經濟與規劃諮詢公司（Consultancy SGS Economics and Planning）預估，受有害濃煙籠罩的雪梨，一天的經濟損失就達5000萬澳元。

這場野火災難引起民眾對氣候變遷議題的關注，並對保守派政府發出抨擊。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天造訪受野火侵襲造成2死的科巴克鎮（Cobargo），不但遭居民怒嗆，更有人拒絕與他握手，要他投入更多資源處理這場災難。

澳洲目前的供電主要靠燃燒化石燃料，並靠出口煤礦大量獲利；環保人士要求莫里森拿出作法，限縮碳排量。

▼新南威爾斯省羅斯代爾（Rosedale）野火燒毀當地一棟建物，隨後發生爆炸。（圖／路透）

▲▼ 澳洲新南威爾斯省羅斯代爾（Rosedale）野火導致當地一棟建物起火，隨後發生爆炸。澳洲野火。（圖／路透）

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