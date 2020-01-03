台股創高後翻黑！終場險守紅盤　三大法人合計賣超9.73億元

▲ 台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（3）天開高走低，終場收在12,110點，以小漲9點作收；三大法人合計賣超9.73億元，其中自營商賣超10.05億元、投信買超1.82億元，外資及陸資賣超1.5億元。

台股今天開盤之後一度上衝突破去年高點，盤中以12,197點刷新近30年來新高紀錄，但突破高點之後震盪走低並翻黑，直到尾盤才翻紅收漲。收盤在12,110點、上漲9點或0.08%，成交量1927.77億元。

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電子三雄中，台積電（2330）終場以339.5元作收、上漲0.15%；鴻海（2317）收在91.6元、上漲0.88%；股王大立光（3008）收在4880元、下跌2.98%。

類股表現中，油電燃氣、塑膠類股上漲幅度逾1%，電子、電子零組件、食品、金融等類股指數收紅；光電、電機、觀光等下挫。

▲ 台股盤中以12197.64點改寫30年新高。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股盤中翻黑主要原因是美國空襲巴格達，國際原油大漲。造成美國期貨當下道瓊跌0.44%，標普500跌了將近0.5%，那指也跌了0.5%左右，台股指數也出現拉低，最低下跌77點或0.63%，與美國期貨下跌幅度差不多。而今天類股上漲主要為塑化類股，如果沒有塑化類股或是台積電、鴻海等大型權值股撐盤，台股就可能會以下跌作收，但看起來低檔還是有人在買。

另一方面，今天成交量來到1927.77億元，鍾國忠指出，因台股早盤在站上12,100點、並刷新高點紀錄的時候，有投資人逢高出脫。從去年封關以來到今天高點，台股上漲了200點，以幅度來看就已超越活存或定存的投報率，所以開盤時有大量的成交出現，產生將近900多億成交量，他認為，如果大盤要再挑戰高點，就要先有更大量成交出現，以消化這些被套牢的賣壓。

鍾國忠表示，接下來就是大立光要公布營收，營收表現好才能改變法人對於高價股的信心，接下來就是各公司要公布的營收，但他預期在12月淡季，科技廠營收表現不會出色。此外，大立光也將在9號舉行法說會，對於接下來的展望也將影響法人對於高價股的買盤。而下周將舉行的總統選舉，也讓市場不確定性升溫，對於風險性股票買盤也要多加留意。

但另一方面，下周也有消費性電子展，可以注意新產品亮點帶來的利多，但鍾國忠本人看法則偏向保守，因預期這些激勵因素要待到後期才會開始發酵。