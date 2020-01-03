【黃寶慧】慧眼看天下／川普下令空襲巴格達機場　中東緊張局勢升溫

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除了聚焦朝鮮半島局勢外，全球最關注的，就是美國和伊朗之間的關係持續緊繃，而就在1月3日，伊拉克巴格達國際機場，遭到3支火箭攻擊，造成至少8人喪生，其中包括伊朗革命衛隊將領蘇萊曼尼。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中在《慧眼看天下》節目中表示，伊朗少將、同時也是菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼，以及「人民動員」的副指揮官穆罕迪斯，交往密切，未料雙雙都在這場空襲中喪生，而事後美國五角大廈也證實，這場行動是由美國總統川普下令執行，隨著伊朗重要的軍事領袖喪命，這可能會成為中東情勢的轉捩點，外界甚至擔心，伊朗也會與盟友針對美國採取報復行動。

美國與親伊朗武裝組織近來衝突不斷，李大中指出，去年12月27日，親伊朗的「真主黨旅」突襲，發射至少30支火箭砲攻擊美軍在伊拉克北部城市基爾庫克一個軍事設施，造成1名美國防承包商死亡，之後美軍隨即對「真主黨旅」在伊拉克及敘利亞境內基地發動空襲，造成至少25人喪命。未料，美駐伊拉克大使館又在31日遭到親伊朗民眾包圍焚燒，美國當時指責伊朗當局是幕後黑手，結果隔不到兩天，美軍就直接空襲伊拉克最大的巴格達機場。

根據《CNN》報導，這次不幸遇難的蘇萊曼尼並非泛泛之輩，他的軍事影響力遍布整個中東，過去數十年，伊朗在敘利亞、伊拉克、葉門等地進行代理人戰爭，還掌握了大部分的黎巴嫩，這一連串的成果，都是由蘇萊曼尼負責執行。而這次蘇萊曼遭空襲身亡，伊朗外交部長也痛批，美國此舉將使緊張局勢劇烈升高。

▼更多專訪的內容，將會在1月4日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。



