一刀剪爛「下面那塊」！憤怒妹「灌除毛膏」逆襲渣男　療癒510萬人

Sisters boyfriend cheated on her after having been together over a year and meeting her kids, her Snapchat has me in a kink pic.twitter.com/vjwZKoJX8e — Kianna (@kiannaconnelly) December 30, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

要怎麼對待偷吃的男友？網友綺安娜（Kianna）日前在推特上寫下，「妹妹跟男友在一起一年多了，更已經跟妹妹的孩子見過面了，但男友竟然偷吃！」同時上傳了一段影片，影片裡她的妹妹貝卡（Becca）正憤怒地進行「復仇記」，把渣男最愛的沐浴乳倒掉，再把「脫毛膏」整罐擠進去，手段十分兇殘火辣！

綜合外媒報導，為了報復偷吃的男友，綺安娜的妹妹貝卡決定來一個決定大反攻，好好懲罰這個不要臉的渣男；從綺安娜的影片當中可以看到，貝卡一開始拿著男友牙刷狂刷馬桶，接下來在把男友最喜歡的沐浴乳全數倒進馬桶，並且在空瓶中加入「脫毛膏」。

隨後貝卡又拿起男友「最寶貝的衣服」，並用剪刀各種亂剪，還特別挖出一件褲子並用力的把下面褲檔的部分，剪出一個大洞；再拿出漂白水於衣服上「作畫」，目的就是想讓這個渣男看到能夠崩潰！影片到這裡還沒結束，後頭貝卡又在男友的拳擊手套上挖洞，然後倒入不知名的黏稠液體，最後更把巧克力融化成液狀，倒入男友的鞋子裡。

這種報復方式獲得許多網友的關注，影片更已經超過510萬次的觀看，有網友開玩笑的表示「她似乎做得很好！」、「所以說她被背叛了但也很有可能因此吃上官司，2020的一開始對她來說很強烈啊！」