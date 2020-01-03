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2020元旦寶寶誕生！全球添40萬貝比　印度占17%居第一

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▲嬰兒的哭鬧聲經常造成旅客困擾。（示意圖／達志影像）

▲印度在今年元旦當天，成為全球新生兒出生數最多的國家。（示意圖／達志影像，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）的數據顯示，在元旦當天共有39萬2078名嬰兒出生，印度就占了當中的17%，共有6萬7385名嬰孩出世，成為當日全球新生兒出生數量最多的國家。聯合國兒童基金會每年都會在1月幫這些元旦寶寶慶生，因為他們認為1月1日是個吉祥的好日子。

據《今日印度》（India Today）報導，聯合國兒童基金會發布的數據顯示，印度在元旦當天所出生的嬰兒數，位居全球第一。1月1日共有39萬2078名嬰兒出生，其中就有6萬7385名寶寶出生在印度，依序排名則為中國4萬6299名、尼日利亞2萬6039名、巴基斯坦1萬6787名、印尼1萬3020名、美國1萬452名。

聯合國兒童基金會在稍早也發出另一份數據，他們認為位在南太平洋的國家斐濟（Fiji）為2020年最早迎來新生兒的國家，而美國則是最後一個國家。

▲▼母乳,餵奶,嬰兒,母親。（圖／達志影像／示意圖）

每年的1月，聯合國兒童基金會都會幫這些元旦寶寶慶生，因為他們將元旦視為兒童出生的吉祥日。物理學家薩特延德拉.納特.玻色（Satyendra Nath Bose）和寶萊塢知名演員瑋焍婭.芭蘭（Vidya Balan）也都在元旦當天生日。

不過即便有這麼多嬰兒出生，在2018年竟有高達250萬名新生兒在出生一個月後就死亡，其中還有三分之一在出生當天就離世了。而這些嬰兒大多死於可預防的原因，像是早產、分娩過程的併發症、敗血症等感染性疾病。雖然在過去30年中，5歲以下的孩童死亡率減少了一半以上，不過新生兒死亡數的降低率則較慢。

聯合國兒童基金會的執行董事亨利埃塔.福爾（Henrietta Holsman Fore）表示，「新的一年的開始是個機會，可以反思我們對未來的希望和抱負」，且每年1月，也都可以思考每個孩子踏上人生旅程的所有可能性及潛力。

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