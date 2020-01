搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

▲川普貼出美國國旗,但什麼都沒有說。(圖/翻攝自川普推特)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)2日晚間先在推特貼出美國國旗,沒有任何文字,他還把這則貼文置頂到頁面最上方。美國國防部之後證實,伊朗革命衛隊聖城軍(Quds Force)指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)在美國的空襲行動喪生。

《國會山報》(The Hill)報導,川普這則美國國旗推文於當地時間2日晚間9時30分左右發布,沒有附帶任何文字;此前,伊拉克電視台報導,蘇萊曼尼在空襲事件中被殺害,此外,親伊朗的伊拉克民兵團體「人民動員軍」副指揮官穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)也死亡。美國國防部隨後則證實,川普指示這場空襲,這是一場果斷保護美國海外人員的保衛行動。

就在美國國防部證實消息前,幾名共和黨籍議員也在推特隱晦稱讚美國軍方。北卡羅來納州眾議員米道斯(Mark Meadows)就寫道,美國擁有世上最強大的軍隊,「上帝保守我們的士兵。」佛州參議員魯比歐(Marco Rubio)也讚許,川普在尊敬伊朗與伊斯蘭革命衛隊方面表現出「令人敬佩的克制」。

國防部確認消息後,共和黨人團結起來,呼籲採取進一步阻止伊朗侵略的行動。同時,一些民主黨人則批評川普沒有取得國會批准就指揮空襲。

伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)已下令全國哀悼3天,誓言美國會面臨最嚴重的復仇。伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)則透過聲明表示,蘇萊曼尼的殉教將使得伊朗更有決心抵抗美國的擴張,更加捍衛伊斯蘭的價值,「毫無疑問,伊朗與其他尋求自由的國家會採取復仇。」

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)貼出一段疑似伊拉克人民在街上跳舞的影片,感謝蘇萊曼尼已經不在。蘇萊曼尼生前是聖城軍指揮官,川普政府視其為恐怖主義組織。《衛報》報導,外界認為蘇萊曼尼是伊朗第二大的勢力,地位僅次於最高領袖。

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4