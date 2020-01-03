關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

▲一群穿著傳統韓服的年輕人，在首爾景福 門前合照留念。一項調查結果顯示，逾半數「Z世代」的韓國人都不想結婚、也不想生孩子。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在資訊科技爆炸性發展的2000年前後出生的人們，被稱為「Z世代」。他們是未來肩負起社會重擔的主人翁。《韓國日報》一項調查結果顯示，大部分「Z世代」(00後)不想結婚、也不想生孩子。

《韓國日報》是在2019年12月4日至6日， 對1995年至2005年間出生的500名「Z時代」和500名在70年代出生的「X世代」進行了訪問。之後又把31名「Z時代」分成高中生、大學生和職場人3個小組，分別進行了深入採訪。

深入採訪的結果顯示：「Z世代」的認識和思考裡有著之前任何一代都沒有經歷過的新社會模式，特別是他們對婚姻及生育的看法。

在《韓國日報》委託「韓國研究公司」進行的這項「Z世代認識調查」中，65.1%的受訪者認為「不結婚也沒關係」 ，這跟他們「X世代」的父母對結婚的態度有很大差異。74%愛訪的「Z世代」則表示，「沒有子女也很好」。

另一方面，「Z世代」在人生規畫上的變化也跟他們的父母輩不同。兩年前進入首爾大企業金融公司的金善英，今年25歲。被問到結婚打算時，她馬上搖頭。儘管目前的生活比上大學時更穩定，但她坦言，「可能一輩子都不結婚」。

她說：「 一輩子都在競爭，好不容易才進入大企業。但如果結婚生子，最後可能就要放棄我的人生了。要照顧公婆，生了孩子就要辭掉工作。女人必須結婚是老掉牙的想法了。現在倒不如同居更好。 」