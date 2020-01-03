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看好台灣2020年成長表現　證交所推三大新制健全市場環境

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▲▼ 證交所董事長許璋瑤。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 證交所董事長許璋瑤。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣資本市場在2019年交出亮眼成績單，展望2020年，證交所董事長許璋瑤表示，2020年是少數被上修經濟成長率的一年，更看好今年股市持續正向發展，也會持續維護台灣資本市場的健康穩定發展。

展望109年，在國際經濟方面，美中貿易談判已達成第一階段協議，且英國脫歐情勢也漸趨明朗，國際不確定因素已稍見和緩，對全球經濟將有助益。根據國際貨幣基金(IMF)預測，全球經濟將成長3.4%，較去年的成長率3%回升。

請繼續往下閱讀...

在國内經濟方面，政府推出多項措施引導台商資金回流，吸引回國投資金額約8.400億元，去年已實質投資超過2千億元，預期今年投資將加速進行，對於國內生產及就業的效益更加顯現。根據主計處預測，今年整體經濟可望成長2.72%，亦較去年樂觀。未來證交所將在現有良好基礎上，持續精進各項市場機制、营造優質投資環境，以促進國内資本市場穩健發展。

證交所在今年也將推出一連串新制，推升台灣資本市場更健全發展，首先是即將在3月23日實施的逐筆交易，證交所表示，目前各項準備工作已大致完成，正式實施後交易制度將完全與國際接軌。

另外，也推動退場機制及研議造市制度，證交所自今年4月1日起新增上市公司退場機制，對財務表現不佳或經營能力有重大不確定性的公司，設定明確的期限和程序，督促並協助其積極改善。

再來就是鼓勵年輕人投入資本市場的盤中零股交易。現行盤後零股交易在時間與成交機會上均受限制，因此規劃在今年第四季費施盤中零股交易，以增進小資族群投資的機會。此外，因應市場發展及交易實務的需要，擴充交易價格欄位至5位整數，股價只要在10萬元以内都能進行交易，来來將配合逐筆交易制度同步實施。

證交所表示，今年上市IPO目標設定為24家，為達成此項高難度挑戰，持續推動各項招商工作，強化與中介機構合作，除辅導園内優質企業加入資本市場外，亦配合臺商回流政策，將新南向國家、美、日及中國大陸列為招商重點，引導經營有成的臺商回來上市，加大在臺投資力度，進而豐富國內產業聚落，支持實體經濟發展。

另外，為使國內產品線更加齊全，去年新發行ESG、科技等主題型ETF，新商品ETN也首度問世，今年我們延續此發展，協助證券商發行槓桿反向ETN。同時，去年底編製跨期貨與現貨市場的臺股期權策略指數，今年將繼續推廣此項指數的應用，建構更多元、完整的金融商品體系。

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