金正恩瀟灑奔馳白頭山！北韓2020首部紀錄片曝光　李雪主戴墨鏡滑手機

▲ 金正恩快馬奔馳的畫面曝光，約在影片2小時10分處。（圖／翻設自朝鮮中央電視台）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩去年多次登上「革命聖地」白頭山（長白山），騎白馬在厚厚積雪中奔馳的照片引起熱議。北韓朝鮮中央電視台2日播出2020年第一部紀錄片《走向永遠吧，白頭的行軍路》，以第一夫婦一同在白頭山上騎乘白馬的畫面揭開，約1小時的影片強調金正恩的「白頭血統」。

朝鮮中央電視台21日播放片長61分鐘的電影，記錄金正恩2019年在白雪中快馬奔馳、登上白頭山的英姿，還有已故領導人金日成、金正日與白頭山的淵源，以及多張金氏家族合照。片中旁白以慷慨激昂的語氣說道，「儘管時代改變、面臨重重試煉，白頭的血統仍會持續流傳。」

南韓媒體指出，北韓2019年面臨內憂外患難關，新年一開始透過這部紀錄片除展現「正片突破」的決心，也強調金家三代世襲，金正恩承襲父親與祖父傳統登頂，象徵克服重重困難，團結民心。

另一方面，金正恩的妻子李雪主也出現在紀錄片中。丈夫下馬與官員談話時，李雪主站在一旁。當官員們一動也不動地注視領導人，她偶爾會拿出智慧型手機看幾眼。一行人馳騁雪地的畫面中，李雪主也是唯一戴著太陽眼鏡的人，格外引人注目。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。