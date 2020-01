期末考撞閨密婚禮！她穿伴娘禮服赴考場「視訊致詞」...友感動：最佳伴娘

▲澳州一名女子穿著全套伴娘禮服前往考場考試。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者謝汶穎/綜合報導

一名澳洲女子因為大學考試,無法參加閨蜜的結婚典禮,擔任伴娘的她為了不錯過朋友人生中最重要的日子,最終決定穿著伴娘禮服到考場考試,甚至還攜帶香檳和高腳杯前往,用她自己的方式參與這場婚禮,也展現兩人珍貴的友誼。

根據BezzFeed News報導,28歲的海契爾(Amberlee Hatcher)原本要在11月9日參與她最好的朋友的結婚典禮,沒想到卻和學校考試撞期。海契爾就讀澳洲昆士蘭的詹姆士庫克大學(James Cook University),距離在維多利亞吉朗的婚禮地點有2600多公里遠。

海契爾為了彌補不能親自前往的遺憾,想出了一個計劃。在結婚典禮當天,她一早就起床化好妝、穿上伴娘的禮服、踩著高跟鞋就前往考場,甚至還帶了香檳和高腳杯到現場,用她自己的方式參與這場典禮。

https://t.co/jIdb6mtHvB "As I walked in, everyone was like staring. They were like, 'What is she doing?'" said Amberlee Hatcher.View Enti... pic.twitter.com/q5uCTwPrn2