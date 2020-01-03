美軍擊殺伊朗革命衛隊將領　油價應聲飆漲、金價觸及4個月高點

▲伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被證實在空襲中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國國防部證實，伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）已於美軍空襲中喪身。消息一出，油價、金價應聲飆漲。

綜合外電報導，美國總統川普下令空襲伊拉克的巴格達國際機場，五角大廈在聲明中表示，美軍採取了「果斷的防禦行動，以保護在海外的美國人員。」而伊朗少將蘇萊曼尼則在這場空襲中罹難，「人民動員」的副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也不幸喪生。

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消息一出，倫敦布蘭特原油及紐約西德州中級原油皆一度上漲逾4%，達到去年9月沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機攻擊以來的最高單日漲幅。《彭博》指出，雖然此次事件並無任何石油設備或生產受到影響，但擊斃伊朗革命衛隊指揮官無疑是種挑釁，可能加劇華盛頓與伊斯蘭國家之間的衝突。

AxiTrader首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）在報告中表示，這是激進的武力表現和徹底的挑釁，可能會引發另一場中東戰爭。

截至新加坡午盤，原油價格回吐了部分近期漲幅，但仍處於9月份以來新高。倫敦布蘭特原油3月交割價上漲2.9%至每桶68.20美元，次前其一度上漲4.4％至每桶69.16美元。紐約西德州中級原油2月期貨價格上漲2.7%至每桶62.83美元，今日也一度上漲4.4％至63.84美元，超越去年9月的價格，創自去年5月以來新高。

與此同時，金價也攀升至4個月來高點。Phillip Futures分析師盧（Benjamin Lu）表示，中東的消息，加上一些技術性買盤及美元疲軟，支撐了黃金價格。

截至今日上午10點50分，黃金現貨價格上漲0.6％觸及9月5日以來新高，達1540.48美元；黃金期貨則上漲0.9％，報每英兩1541.20美元。在政治和經濟不確定時，黃金被認為是安全的投資，總計本周黃金現貨已上漲1.9%，已為連續第4周上漲。