台新銀展望2020上半年「股優於債」　東奧、5G題材成投資亮點

▲展望2020年，台新銀預估，上半年股債市偏漲，配置為股優於債，下半年進入整理，則要股債平衡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

走過好壞參半、國際關係緊張的2019年，投資人聚焦2020年布局方向，台新銀行預估，今年是貨幣寬鬆、景氣持續樂觀的一年，預期上半年偏漲，資產配置建議為「股優於債」，下半年進入整理，則建議「股債平衡」，同時可留意2020東京奧運、5G等題材。

台新銀行執行副總經理黃培直表示，2020年將是貨幣寬鬆的時代，多數國家會祭出財政政策，在貨幣與財政的「雙軌政策」趨勢確立下，投資人應以「收益優質化、布局三高化、配置平衡化、調整動態化」4策略為主軸，預期2020年上半年偏漲，下半年進入整理，投資布局宜兼顧收益與成長。

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台新銀行投資策略總監莊明書分析，歷年美國總統大選前6至12個月美股漲跌機率、製造業與非製造業指數僅短期走緩、失業率創二戰以來新低、房地產市場穩定等數據來看，整體而言，預期2020年景氣仍持續樂觀。

莊明書建議，投資人應以「增股、增勢、增價值」作為布局方向，除了固定收益產品之外，應增持股性資產，同時可將手中獲利部位轉移至低基期、具轉機的標的。舉例來說，美國總統大選現任總統提出的競選牛肉，以及中美貿易戰和緩等，將有助基期較低的陸股及新興市場等後續表現；另外具有議題性的2020東京奧運、5G題材等，也可望成為資金追逐焦點。

面對2020年投資布局方向，因應市場審慎樂觀的態勢，黃培直建議上半年資產配置「股優於債」，下半年則是「股債平衡」。另在寬鬆市場環境之下，應掌握追求收益與成長」的4策略，其中針對保守投資人而言，布局方向可選擇優質且有穩定利息收入的標的；積極投資人則可瞄準獲利高成長、指數高連動以及景氣循環高相關類型的標的。

至於追求平衡投資的投資人，黃培植建議，可將高成長、高連動、高相關作為投資準則，達到平衡配置；而希望靈活操作的投資人，上半年可採積極的三高策略，待價格處於相對高點時逢高調節，轉為以息收概念為主軸的布局，並在債市以中信評、中天期的高收益、新興市場為投資標的。