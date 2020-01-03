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2019年底無薪假增至3074人　改寫全年最高紀錄

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部公布2019年最新一期「勞雇雙方協商減少工時實施人數」統計，也就是所謂的無薪假，最新統計截至去年12月底統計，目前正在實施無薪假的事業單位共計有53家，實施人數為3074人，創下去年單月放無薪假人數最高紀錄，勞動部指出，主要是有一個案約700人所致，而這期主要實施無薪假行業為金屬機電業。

根據勞動部統計資料顯示，截至12月底統計，有53家事業單位實施無薪假，實施人數3074人，實施期間多數為每月休4天以下。與上期（108年12月15日）相比，家數新增9家，實施人數增加825人。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，本期統計數字新增主因起於1家太陽能電池廠施實施無薪假，實施人數約700人，案件也已經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間及減少工資，勞動部已協同經濟部、地方勞工行政主管機關持續關注。

另外，勞動部表示，也有機械零組件和批發零售業等相關事業單位實施無薪假，進而讓統計數字增加，整體觀察，目前無薪假實施狀況仍屬各個事業單位的景氣調度調節。若是以行業類別來看，金屬機電工業實施無薪假為22家事業單位、1659人，資訊電子工業為7家、548人，化學工業有3家、207人，民生工業為2家、41人，其他則為19家、619人。

勞動部再次強調，雇主如因景氣因素影響，需與勞工協商減少工時以為因應，仍應遵循《勞動基準法》及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並參考勞雇雙方協商減少工時協議書與員工簽訂書面協議，以避免無謂勞資爭議。事業單位如有任何違法之情事，勞工亦可就近向當地勞工行政主管機關或勞動部專線申訴，將立即依法查處。

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