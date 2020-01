染髮劑過敏正妹睡醒「臉腫成豬頭」　雙眼失明差點喪命！

▲女染完髮後竟出現嚴重過敏症狀。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子為了愛美染髮,沒想到卻因為對染髮劑過敏,原本美貌的五官不但腫成豬頭,還一度失明,呼吸道也跟著腫脹害她無法呼吸,後來更染上日光性蕁麻疹等嚴重過敏病症,現在幾乎過著足不出戶的生活。

來自格羅斯特郡(Gloucestershire) 卓特咸(Cheltenham)的29歲女子羅賓(Robyn Cherry),2010年10月在當地一間髮廊花費英鎊120元(約台幣4724元)進行染髮,喜愛染髮的她為了保險起見,每次變髮色前都會先做48小時皮膚測試,當時也是前一天測試後確認沒有問題才把髮色染成棕色,沒想到卻發生憾事。

羅賓表示,她才離開髮廊幾分鐘就覺得頭皮有灼熱燃燒感,結果第一時間放置不管,隔天起來發現自己的臉居然腫成平常的兩倍,「我的頭看起來好像一顆大番茄,我好害怕,好痛苦,頭一直感覺好灼熱,感覺快要爆掉了。」

羅賓被母親緊急載到醫院時,因為呼吸道腫脹無法呼吸,被緊急送到急診室,「我可以感覺到我的臉變得更大了,眼睛也腫了,當時完全瞎掉,太可怕了」,並且因為劇痛每隔幾分鐘就會陷入昏迷,醒來時又會痛到歇斯底里。

醫生則說,羅賓是因為對染髮劑裡面常見成分對苯二胺(PPD)過敏,這是他們見過最嚴重的過敏反應,如果再晚一個小時就醫很有可能早已性命不保。羅賓住院20小時後雖然順利出院,但回家不到6小時又因為呼吸道腫脹再度被送回急診室,接受藥物治療後仍然每4天就會出現一次過敏反應。

羅賓表示,從此以後她變成過敏體質,對大多數食物、香料、堅果、酒精甚至某些衣物都會過敏,「我再也不能出門吃頓飯、打扮漂亮或和朋友喝酒,我的生活變成活生生的地獄」,後來還被診斷罹患多形性日光疹和日光性蕁麻疹,只要照到陽光就會皮膚過敏,「那天去髮廊是我人生最糟的決定,但我無法改變,只能提醒人們染髮的危險,染髮前48小時一定要記得做皮膚測試。」

