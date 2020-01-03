台灣蝶閥龍頭捷流閥業下周一上櫃　掛牌參考價每股78元

▲蝶閥龍頭捷流閥業是國內取得國際專業認證許可最多的閥門集團，將於下周一（6日）掛牌上櫃。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

打入西門子、美孚供應鏈的蝶閥龍頭捷流閥業，預計於下周一（6日）上櫃，掛牌參考價為每股78元，董事長楊大中表示，公司去年受惠中美兩大國石化、航運產業客戶訂單暢旺，帶動2019年前三季合併營收達新台幣17.79億元，創史上新高紀錄，挹注每股稅後盈餘（EPS）達6.18元。

捷流閥業成立於民國69年，主要營業項目為工業閥門的研發、設計、製造及銷售，閥門是流體輸送系統中的控制元件，其所生產之閥類產品囊括蝶閥、球閥、其他類閥門及控制閥等產品，產品廣泛運用於石油、石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調及電子等多個行業領域不可或缺的流體控制系統設備中。

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捷流閥業上櫃承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格95.51元，此外公開申購價訂為78元，總計吸引超過27萬人參與申購，申購過程中凍結逾210億資金，中籤率僅0.37％；依本月2日興櫃收盤參考價115.99元來看，價差高達37.99元，股民如果抽到一張等於現賺48.71%。

楊大中表示，捷流閥業擁有近40年的工業閥門生產經驗，累計超過10個國家，高達97張品質與質量證書，認證數量是國內第一，透過多年累積的自主研發能力，小自15公厘的球塞閥，大至3.4公尺的三偏心蝶閥，都能為客戶量身訂作，成為公司立足產業的利基。

另外，捷流閥業更於105年佈局桃園觀音廠，從事鑄造生產，將產業鏈垂直整合，除了能掌握上游原材料來源品質、掌握與降低生產成本，更深化公司於產業內之競爭力，隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢明確，將帶動客戶需求增加，並為捷流未來營運成長帶來更大的挹注。