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台酒推兩款限量OMAR威士忌　預期將掀搶購、收藏潮

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▲▼OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)以及「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）。（圖／台酒提供）

▲OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

台酒南投酒廠威士忌在消費者的心中、國際地位上，逐漸占有一席之地，為此台灣菸酒推出兩款限量新品，分別為OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)以及「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1），將掀起搶購、收購潮。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加ISC、SFWSC、MMA、IWSC、WWA及CMB等多項國際酒類競賽，已狂奪百面以上獎牌，更以OMAR 泥煤麥芽原桶強度威士忌(波本桶)榮獲威士忌聖經2020年（WHISKY BIBLE 2020）世界最佳單桶與亞洲最佳威士忌等兩項最高榮譽。

請繼續往下閱讀...

為紀念這值得慶祝的時刻，台灣菸酒公司隆重推出兩款年度限量新品，分別為OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)及OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）。

原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)未上市即搶購一空

原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)，與墨海樓合作是南投酒廠自2009年儲存於Oloroso雪莉桶，再經PX雪莉桶熟成2至3年之威士忌中，精心挑選出4桶風味已達巔峰狀態，以非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶1,000瓶，不僅為酒廠酒齡最長之威士忌，且每桶原酒各具特色，值得威士忌鑑賞家細細品評。

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石/傅益瑤紀念款)特別選用四張獨具情感意義的畫作作為代表，分別為傅抱石的《湘君》、《山鬼》、《蕉蔭美女》以及傅益瑤《三千院四季圖》為酒身，以紀念其不凡風範，以及其收藏、投資之價值，每瓶建議售價1萬2,000元。由於該酒未上市即被預約搶購一空，台酒特別於特約酒專少量釋出，民眾可到特約酒專選購。

▲▼OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)以及「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）。（圖／台酒提供）

▲OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)。（圖／台酒提供）

另為了發揚光大台灣精神，OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1），大膽選用柳丁桶、梅子酒桶、葡萄酒桶和波本桶進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，除展現出「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）初聞有杏桃、蘋果、柑橘、百香果、梨子、青梅等豐富香氣，中層夾帶著香草、太妃糖、焦糖布丁及奶油蛋糕的展現，接著以煙燻和草本調性收尾，入口除了水果香氣外還帶有堅果、桃子和杏仁芬芳，尾段甚至湧出些許芭樂甜香，餘韻極為悠長。

「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）」建議售價2,000元，限量10,000瓶，於台酒酒廠展售中心、直營便利商店及特約酒專均有販售。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！

▼「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）。（圖／台酒提供）

▲▼OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）(傅抱石／傅益瑤紀念款)以及「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）。（圖／台酒提供）

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