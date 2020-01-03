貧苦出身…伊朗「影子領袖」蘇萊曼尼手握重權　曾嗆川普：賭場水準

▲菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼在中東影響力深厚。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈證實，總統川普下令空襲伊拉克的巴格達國際機場，殺害伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。蘇萊曼尼在伊朗地位崇高，被稱作「影子領袖」，尤其在對抗敘利亞與阿富汗的戰事中發揮關鍵作用，加深了伊朗在中東的影響力。他更曾在2018年警告川普，若是美國開戰，會由伊朗讓戰事結束，「這將摧毀你擁有的一切。」

根據《半島電視台》整理，「聖城軍」隸屬於伊斯蘭革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards Corps）負責伊朗境外的秘密軍事行動，參與敘利亞戰事和打擊伊斯蘭國（IS）。蘇萊曼尼在1998年成為聖城軍司令，多年來他加強伊朗與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、敘利亞阿薩德（Assad）政權與伊拉克什葉派民兵組織的關係。

聖城軍在蘇萊曼尼的領導下逐漸嶄露頭角，成為伊拉朗境外情報、金融與政治領域的主要影響者，能直接向伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）匯報。

▲「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（右）向伊朗最高領袖哈米尼（左）致意。（圖／達志影像／美聯社）



蘇萊曼尼出身伊朗東部的貧苦人家，據《外交政策》（Foreign Policy）報導，他在1979年伊朗革命期間，僅接受6周訓練就站上前線，展現出過人的軍事天分。接著蘇萊曼尼在兩伊戰爭中，帶領部隊穿越伊拉克邊境，成為國內的民族英雄。

在敘利亞內戰中，蘇萊曼尼下令伊朗支持的敘利亞民兵保護阿薩德政權；同時他也派伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashd al-Shaabi），和伊拉克並肩擊退伊斯蘭國。

《香港01》指出，美國中情局（CIA）早在2013年就將蘇萊曼尼視為「中東最強特工」。據美國務院數據，在伊拉克戰爭期間，蘇萊曼尼領導的軍隊殺死至少608名美軍。美國在2005年將蘇萊曼尼列為恐怖份子，並祭出制裁。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指他就像伊斯蘭國領導人巴格達迪一樣危險；以色列情報及特殊使命局「摩薩德」（The Mossad）前局長達甘（Meir Dagan）也坦承，他相當欽佩蘇萊曼尼。



2018年7月，川普決定退出伊朗核協議後，揚言要把伊朗石油出口收入削減至零，當時伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）向川普發出警告，要美國「別再玩弄獅子尾巴」，讓川普氣得在推特怒嗆羅哈尼，「再也、再也不要威脅美國，否則你將承受歷史上極度罕見的後果。」

此話一出，蘇萊曼尼立刻強烈回應，表示如果美國發起戰爭，伊朗將摧毀川普擁有的一切。蘇萊曼尼說，「你們若挑起這場戰爭，那麼我們就會是結束戰爭的那一方，你千萬不要污辱伊朗人民和我們的總統。」並諷刺，「川普的言論和行為仍停留在夜店和賭場的水準。」

▲過去20年蘇萊曼尼躲過數次暗殺。（圖／達志影像／美聯社）



蘇萊曼尼握有重大影響力的同時，也成為各國的頭號狙擊對象。《半島電視台》指出，在過去20年裡，不斷有消息傳出蘇萊曼尼已經身亡，或是遭到重傷，事實證明，他已躲過來自西方、以色列與其他組織的多次暗殺。以色列外交部長卡茨（Israel Katz）更曾公開表示，以色列正在「努力剷除」蘇萊曼尼。

如今蘇萊曼尼遭到美軍空襲身亡，勢必引起伊朗，甚至是中東各國混亂；美伊兩國之間的緊張關係，又再度升到高點。五角大廈在聲明中指出，這次襲擊的目的，是為了阻止伊朗未來的攻擊計畫，「美國將採取一切必要的行動，保護我們在世界各地國民和美國自身的利益。」

►全國哀悼3天 伊朗最高領袖誓言「嚴厲復仇」美軍空襲：繼續戰鬥！

►川普下令暗殺伊朗少將！ 全美「進入高度戒備」手段不受限

►原油飆漲4％亞股震盪！美軍擊殺伊朗少將 德黑蘭誓言報復