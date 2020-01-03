年後企業搶人才！　人力銀行：開出均薪34.5K、創7年同期新高

▲人力銀行：開出均薪34.5K、創7年同期新高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

年關將近，從企業主到上班族，對於求才、謀職計畫都有相關計畫，對此yes123求職網也針對「鼠年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查結果發現2020年第一季，企業平均提供的月薪條件，落在3萬4,477元，略多於去年同期的3萬4,134元。

yes123求職網表示，在可複選情況下，今年第一季計畫徵才的企業，釋出的主要職缺類型，分成58.2%「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的佔46%；屬於「儲備幹部」部分的有30.1%；屬於「產線作業員」的佔28%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有22.2%。

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yes123求職網透露，企業平均提供的月薪條件，落在3萬4,477元，雖低於前季(Q4)調查時的3萬8,553元，但高於去年同期的3萬4,134元，仍創7年以來「同期」新高。

此外，2018年第一季為3萬2,463元；2017年第一季為3萬3,054元；2016年第一季為2萬9,750元；2015年第一季為2萬9,588元；2014年第一季為2萬5,525元，可見企業主對於2020年第一季的景氣抱著樂觀看法。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，第四季薪資會高於第一季薪資，單純是「季節性因素」，無關長期景氣變化，畢竟「農曆年前」(第四季)的求職者，可能要犧牲年終獎金，因補償因素也讓平均起薪，高於年後(第一季)轉職潮的水準。