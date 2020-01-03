Uber以947億元收購競爭者Careem　積極開拓中東市場

▲Uber收購中東同業Careem。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／外電報導

根據《Business Wire》報導，Uber日前宣布確認該公司以31億美元（約新台幣947億元）收購中東同業Careem。Careem 目前已成為Uber的全資子公司，並保留其原品牌。

Careem創辦人兼CEO謝哈（Mudassir Sheikha），將繼續掌管Careem業務，Careem和Uber將分別以獨立品牌在各自的區域運行。

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Uber收購了Careem在大中東地區的業務，主要市場包括埃及、約旦、沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國家，而巴基斯坦、卡達和摩洛哥的監管審查正在進行當中。

Uber CEO 科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示：「我期待Careem能帶來更多的創新元素，他們將在當前領導層的帶領下繼續獨立運營，我們將能夠憑藉各自獨特的優勢，為中東地區的司機、乘客以及城市創造效益」。

Careem聯合創始人兼CEO謝哈說：「我們很高興能夠與Uber一起，將Careem帶到新的高度，Uber非常重視中東地區，支持我們的價值觀和文化，相信我們的目標，並希望幫助我們推動目標的實現」。

兩家公司都認為，此次交易將創造一個新的機會，擴大各自服務的多樣性和可靠性，另外，乘客乘車數量的增加，也可以提供更多的經濟機會，不論對司機或乘客而言，都是一大福音。