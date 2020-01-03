原油飆漲4％亞股震盪！美軍擊殺伊朗少將　德黑蘭誓言報復

▲伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國防部2日晚間證實空襲伊拉克巴格達機場，伊朗少將菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）喪命。消息一出，國際油價應聲上漲4%，其中布蘭特原油（Brent crude）上漲3.3%，每桶來到68.44美元，創下近一個月來的最大單日漲幅，而美國原油漲幅也有2.6%，每桶62.79美元。

綜合CNBC、CNN等外媒報導，此次空襲任務是美軍依照總統川普指示所執行，藉由擊殺蘇萊曼尼來保護美國海外人士，阻止伊朗未來的攻擊行動。在蘇萊曼尼喪命的消息傳出後，原油價格應聲飆漲，亞洲主要股市指數也出現震盪，甚至很有可能進一步加劇當地緊張局勢。

香港恒生指數一度上漲1.1%，但隨後下跌0.2%；上證綜合指數（SHCOMP）在觸及8個月以來新高點之後下跌0.3%；南韓KOSPI指數小幅上漲；日本股市則因新年休市，將於6日恢復交易。

伊拉克電視台指出，蘇萊曼尼是菁英部隊「聖城軍」指揮官，除了他被證實身亡之外，「人民動員」的副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也喪生。伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaee）聲明，將會針對蘇萊曼尼的死亡做出回應，誓言「報復」美國。

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