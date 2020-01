川普下令暗殺伊朗少將！　全美「進入高度戒備」手段不受限

▲ 美國總統川普下令襲擊巴格達國際機場。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國國防部證實,3日凌晨對伊拉克巴格達國際機場(Baghdad International Airport)的空襲行動是由總統川普(Donald Trump)下令,擊殺伊朗少將蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)。《福斯新聞》節目主持人漢尼提(Sean Hannity)透露,美國上上下下從總統、軍方至國務院,每個人都處於高度戒備狀態。

漢尼提在自己的節目中針對這起空襲表示,「這是伊朗侵略我們的後果,是伊朗的戰略、伊朗的錢財和伊朗的代理人將美國人的生命置於危險之中,而總統很快就採取行動。我今晚得以確認,包括我們的軍隊、國務院和總統,每個人都高度戒備。我被告知,每個選項都在考慮範圍內,而美國在伊拉克地區的利益將得到保護。」

漢尼提接著表示,「這是美國情報部門的重大勝利,是軍隊的重大勝利,是國務院的重大勝利,也展現出總統的重大勝利與領導能力」,讚揚川普與所有參與空襲者。

《福斯新聞》報導,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)曾表示,蘇萊曼尼是與去年10月底遇襲身亡的伊斯蘭國(ISIS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)是同等危險的軍事策劃者。

伊朗外交部長扎里夫(Javad Zarif)稍早在推特發文指出,「美國暗殺的蘇萊曼尼將軍是對抗ISIS、征服沙姆陣線(al-Nusra)和蓋達組織(al-Qaeda)最有效的力量,這是極其危險且愚蠢的國際恐怖主義行為。美國要為其魯莽的冒險行為承擔所有後果。」

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.