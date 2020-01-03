川普下令暗殺伊朗少將！　全美「進入高度戒備」手段不受限

▲ 美國總統川普下令襲擊巴格達國際機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部證實，3日凌晨對伊拉克巴格達國際機場（Baghdad International Airport）的空襲行動是由總統川普（Donald Trump）下令，擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。《福斯新聞》節目主持人漢尼提（Sean Hannity）透露，美國上上下下從總統、軍方至國務院，每個人都處於高度戒備狀態。

漢尼提在自己的節目中針對這起空襲表示，「這是伊朗侵略我們的後果，是伊朗的戰略、伊朗的錢財和伊朗的代理人將美國人的生命置於危險之中，而總統很快就採取行動。我今晚得以確認，包括我們的軍隊、國務院和總統，每個人都高度戒備。我被告知，每個選項都在考慮範圍內，而美國在伊拉克地區的利益將得到保護。」

漢尼提接著表示，「這是美國情報部門的重大勝利，是軍隊的重大勝利，是國務院的重大勝利，也展現出總統的重大勝利與領導能力」，讚揚川普與所有參與空襲者。

《福斯新聞》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示，蘇萊曼尼是與去年10月底遇襲身亡的伊斯蘭國（ISIS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）是同等危險的軍事策劃者。

伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）稍早在推特發文指出，「美國暗殺的蘇萊曼尼將軍是對抗ISIS、征服沙姆陣線（al-Nusra）和蓋達組織（al-Qaeda）最有效的力量，這是極其危險且愚蠢的國際恐怖主義行為。美國要為其魯莽的冒險行為承擔所有後果。」

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

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