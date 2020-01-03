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英鎊看漲至1.65美元！策略師：英鎊將成最大交易量幣別之一

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▲英鎊鈔票。（圖／達志影像／美聯社）

▲策略師看好英鎊今年升值。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 CNBC 報導，一名貨幣策略師表示，英鎊今年可能將從1英鎊兌1.31美元，飆升至1.65美元，屆時英鎊將成為世界上最大交易量的幣別之一。

投資機構Cribstone Strategic Macro創辦人Michael Harris在CNBC的節目「 Squawk Box Europe」上表示，由於投資者重新評估英國的長期潛力，看好英鎊價值飆升。他表示：「英國現在是處於相當緊繃的國家，其中藏著被壓抑的巨大需求，一旦該國方向的明確了，就會出現可投資點，則英鎊必定升值，這將使其成為世界上最大的交易之一。」

請繼續往下閱讀...

繼上個月支持脫歐的約翰遜（Boris Johnson）贏得選戰後，英鎊上漲一度達1.35美元，漲幅超過2％。然而，當Boris Johnson日前宣布，2020年底是英國脫歐的最後期限，再度掀起另一派對無協議脫歐的擔憂，因此又回跌至1英鎊兌1.31美元。

Michael Harris表示，他不認為無協議脫歐的可能性是英鎊的實際風險。他說：「我不知道它會漲到1.55美元還是1.75美元，我能確定的是英鎊確實會漲；至於時間，無法確定是18個月或是24個月，但在大選後還認為脫歐會讓英國更艱難，這想法就太荒謬了。」

保守黨在英國12月大選中獲勝後，貨幣分析師表示，他們預計英鎊將在2020年第一季保持漲幅；但有些人也警告，英國脫歐相關的風險仍然存在，這限制了英鎊的潛力。

根據Harris的說法，沒有任何理由阻止保守黨在年底前進行脫歐。他表示之所以沒有得到排序，是因為總是希望它不會發生。

「Theresa May擁有優勢，但她沒有善用它，因為她太早簽署了一些東西；而Boris Johnson正在利用這些優勢，展現他將如何做到這一點。」

Harris指出，在12月的大選中，英國選民中有很大一部分支持提倡英國脫歐的政黨，該選舉結果被形容為一種「支持英國脫歐的現象」。
 

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