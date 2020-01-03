4.8億動物「被燒焦、棲息地消失」死亡！　澳洲大火2020燒不停

▲ 志工救出一隻嚴重燒燙傷的袋貂，以棉被小心包住。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）森林大火自去年9月持續延燒到2020年，據雪梨大學（The University of Sydney）學者說法，已經至少多達4.8億隻動物死亡，且真實數字可能高上許多。

當地媒體《9News》3日報導，學者以世界自然基金會（World Wildlife Fund）對新南威爾斯州哺乳動物密度的預估數字計算，推估出被大火燒毀的地區有多少動物，「作者計算時採用相當保守的方式估計，因此真正的死亡率可能高得多。」

報告指出，4.8億隻動物死於大火、缺乏食物、失去棲息地或是野貓與狐狸的補食。這個數字僅納入在新南威爾斯州死亡的動物，並不包括昆蟲、蝙蝠和青蛙，維多利亞、昆士蘭、西澳、南澳及塔斯馬尼亞的死亡動物數量目前也還不清楚。

澳洲大陸目前約有300多種本土哺乳動物，自歐洲殖民以後至今，已經有34種哺乳動物絕種，是全球滅絕率最高的地區。但天氣預報並不樂觀，4日大火料更加猛烈，摧毀更大面積的山林，新南威爾斯南海岸和維多利亞東部恐怕迎來窒息的一天。

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