高教機量產為長期營運轉機　航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億

▲航太龍頭漢翔公司表示，國機國造起手式的新式高教機原型機，預定於今年6月首飛，2021年底量產。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推「國機國造」政策，高教機總預算超過600億元，成為航太供應鏈的大商機，漢翔公司表示，新式高教機原型機預定於今年6月首飛，2021年底量產，再加計民機業務訂單，預估公司未來五年在手訂單金額上看千億元。

漢翔表示，國防部的「鳳展專案」斥資高達1100億元，將攜手美商洛馬將空軍144架F-16A/B型戰機提升為F-16V戰機，漢翔負責包括安裝AN/APG-83型主動相位陣列雷達，及全新的任務電腦與座艙介面的構改案，讓漢翔成為全球少數擁有升級F-16V經驗的公司。

請繼續往下閱讀...

針對軍機業務發展，法人表示，漢翔軍機業務要再創高峰，必須等到總預算 686 億元的國機國造高教機進入量產。而國機國造的量產高峰，將落在2022年至2025年，對漢翔未來幾年的軍機營收持平看待，但高教機量產將成為漢翔軍機業務的長期轉機。

依據漢翔估計，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模，其中漢翔可望拿下逾200億元訂單，另外100多億元訂單規模，可望轉包給108家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，包括駐龍、晟田、千附及天陽航太等業者可望受惠。

另外，針對國軍黑鷹直升機墜毀，致人員死傷一事，漢翔發表嚴正聲明澄清表示，漢翔公司為美國陸軍合格授證之維修廠商，現正負責空勤總隊部份黑鷹直升機維修，但並非本次事件之直昇機，部分媒體報導內容嚴重偏離事實。