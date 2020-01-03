快訊／美國國防部：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

▲美國五角大廈證實，總統川普下令空襲巴格達機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《美聯社》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等各大外媒報導，美國國防部證實，總統川普下令空襲伊拉克的巴格達國際機場，殺害伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。俄媒《衛星通訊社》指出，伊朗誓言要對此展開報復。

美國國防部表示，蘇萊曼尼「正在積極發展計畫，攻擊美國駐伊拉克的外交官員與軍人」，指控對方批准了本周稍早針對美國駐巴格達大使館的攻擊事件。

伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaee）聲明，將會針對蘇萊曼尼的死亡做出回應，誓言「報復」美國。

▲伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被證實在空襲中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

伊拉克「巴格達國際機場」於3日凌晨遭遇空襲，民兵組織「人民動員」（Popular Mobilisation Forces）的2輛交通工具被摧毀，他們證實，5名成員因此死亡，另外2名「重要客人」也不幸喪生，並指責美軍發動攻擊。

Reports - An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.



If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7 — Charles Lister (@Charles_Lister) January 2, 2020

伊拉克電視台最新報導指出，官員3日證實，伊朗少將蘇萊曼尼，也就是菁英部隊「聖城軍」指揮官，在這場空襲中罹難，此外，「人民動員」的副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也不幸喪生。

▲伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也在空襲中喪命。（圖／路透）

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