截肢男捨不得與斷肢分離　讓甲蟲啃肉製「白骨標本」嚇親友

▲男子決定把斷肢製成標本。（圖／翻攝自Facebook／Legends Taxidermy & Skull Cleaning、Mark Holmgren）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名男子因為不想與截斷的手臂分離，不但把其放在冰箱1個月，後來讓甲蟲吃掉肉只剩下白骨，再把其作成標本帶回家，在聖誕節時當成「聖誕驚喜」展示出來，瘋狂行為雖然嚇壞不少親友，他卻自豪表示，「我覺得這一切很棒，不是每個人都可以做到」。

37歲男子霍姆格倫(Mark Holmgren)1999年騎哥哥的機車時不幸受傷，導致手臂數條神經斷裂、右臂癱瘓無法動彈，雖然如此他卻捨不得將無用的手臂截肢，就這樣拖了20年，直至去年4月才終於進行手術。

手術後，霍姆格倫仍然不想與斷肢分離，便向醫生要求手術後要把右手臂帶回家，果然1個月後成功取回斷肢，之後便一直儲存在冰箱中，「我當時用一個塑膠袋把它運出醫院，後來便放在冰箱大概1個月左右」。

霍姆格倫後來發現能將手臂製成標本永久保存，便與許多動物標本師聯繫，雖然許多人皆以「絕對不碰人體為由」一直打槍，最後終於找到一位願意協助的標本師，對方便是居住在德雷頓瓦利(Drayton Valley)的Legends Taxidermy。

標本師在百隻臭蟲以及甲蟲的幫忙下，成功清除斷肢上的肉，接著對白骨進行清潔與拋光工作，最後趕在聖誕節前成功將標本交貨。霍姆格倫開心地在家人面前大秀自己的「白骨手」，雖然獲得的反應不一，但他仍十分滿意自己所得到的成果，計畫接下來幾個月還要拿去繼續嚇親朋好友。

►他奶奶的美麗小秘訣！

