　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

截肢男捨不得與斷肢分離　讓甲蟲啃肉製「白骨標本」嚇親友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

截肢男捨不得與斷肢分離　讓甲蟲啃肉製「白骨標本」嚇親友。（圖／翻攝自Facebook／Legends Taxidermy & Skull Cleaning）

▲男子決定把斷肢製成標本。（圖／翻攝自Facebook／Legends Taxidermy & Skull CleaningMark Holmgren

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名男子因為不想與截斷的手臂分離，不但把其放在冰箱1個月，後來讓甲蟲吃掉肉只剩下白骨，再把其作成標本帶回家，在聖誕節時當成「聖誕驚喜」展示出來，瘋狂行為雖然嚇壞不少親友，他卻自豪表示，「我覺得這一切很棒，不是每個人都可以做到」。

37歲男子霍姆格倫(Mark Holmgren)1999年騎哥哥的機車時不幸受傷，導致手臂數條神經斷裂、右臂癱瘓無法動彈，雖然如此他卻捨不得將無用的手臂截肢，就這樣拖了20年，直至去年4月才終於進行手術。

手術後，霍姆格倫仍然不想與斷肢分離，便向醫生要求手術後要把右手臂帶回家，果然1個月後成功取回斷肢，之後便一直儲存在冰箱中，「我當時用一個塑膠袋把它運出醫院，後來便放在冰箱大概1個月左右」。

霍姆格倫後來發現能將手臂製成標本永久保存，便與許多動物標本師聯繫，雖然許多人皆以「絕對不碰人體為由」一直打槍，最後終於找到一位願意協助的標本師，對方便是居住在德雷頓瓦利(Drayton Valley)的Legends Taxidermy。

標本師在百隻臭蟲以及甲蟲的幫忙下，成功清除斷肢上的肉，接著對白骨進行清潔與拋光工作，最後趕在聖誕節前成功將標本交貨。霍姆格倫開心地在家人面前大秀自己的「白骨手」，雖然獲得的反應不一，但他仍十分滿意自己所得到的成果，計畫接下來幾個月還要拿去繼續嚇親朋好友。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
郵輪臨時改行程去沖繩　旅客回高雄霸船大喊：拒絕下船
快訊／國防部追晉黑鷹7殉職將士　總士官長韓正宏頒「雲麾勳章」
建中、松山雙胞胎交換制服上課　一進教室結果慘了
台北賓館設「0102殉職將士會場」　民眾4日可前往追思
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慶祝跨年爸爸卻射殺女兒女婿　鄰居驚悚目睹他狂轟自己3槍！

女大生貸款狂借64萬　3個月後發現全被男友「打賞女主播」

婚禮放白鴿好浪漫！　新人深情擁吻一拋...牠當場死在新娘手上

蛇王直播抓蛇失手！　被「世界第二毒蛇」咬傷他卻先顧蛇

地鐵強抱熟睡蘿莉下車「爸爸就在旁邊」　變態男遭憤怒鄉民暴打

跨年收「2020美元」超慷慨小費　單親媽感動痛哭：能改善女兒生活

3年背上長出「14公分詭異龍角」　他嚇到就醫竟是恐怖皮膚癌！

打FaceTime哭喊「媽媽在地上不起來」　愛爾蘭5歲童機警救中風母

原油飆漲4％亞股震盪！美軍擊殺伊朗少將　德黑蘭誓言報復

日「吃麻糬」祈求長壽卻成奪命菜　曾導致百人住院9人窒息身亡

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

台中平價火鍋主打「自己做麵」 還有爆滿蛤蜊湯底...CP值超高

打FaceTime哭喊「媽媽在地上不起來」　愛爾蘭5歲童機警救中風母

原油飆漲4％亞股震盪！美軍擊殺伊朗少將　德黑蘭誓言報復

日「吃麻糬」祈求長壽卻成奪命菜　曾導致百人住院9人窒息身亡

川普下令暗殺伊朗少將！　全美「進入高度戒備」手段不受限

APP交友「斬萬女」！「Tinder先生」自曝感情近況：嚮往傳統交友方式

截肢男捨不得與斷肢分離　讓甲蟲啃肉製「白骨標本」嚇親友

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

畫面曝光！男遊客放到NG煙火「炸臉當場慘死」　火光一路燒

澳洲消防員殉職　19個月大兒子「吸奶嘴+穿消防制服」代父領勳章

愛上表姐夫！不倫女自製「毒珍奶」殺表姊　結果「她」偷喝倒地猝死

看好台灣2020年成長表現　證交所推三大新制健全市場環境

男闖台東「富山保育區」偷撿25顆海螺　海巡當場逮捕罰3萬起跳

闖民宅偷500元舊鞋「喜擁入懷」　男拿戀物癖證明：我尬意這一味！

漁船深夜擱淺台東岸際　海巡協助救援脫困

山間遇難怎呼救？3C達人教你二招手機定位

總士長韓正宏不追晉、原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒「雲麾勳章」

悼黑鷹慘劇扯年改...挨轟消費罹難者　王惠美：像楊蕙如一樣的網軍

孔曉振愛口袋禮服洩露率真本性　戴伯爵珠寶添女人味　

小米電動重機極速高達200km/h　外媒吐嘈根本是「致敬」YAMAHA

跳脫傳統結合環保　2020台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」推7大主題

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

國際熱門新聞

抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光

川普下令空襲伊拉克　伊朗少將喪命

婚禮白鴿好浪漫　牠卻死在新娘手上

遊客放到NG煙火遭炸死　畫面曝光

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

美國參謀總長發文　哀悼沈一鳴

沈一鳴罹難　各大外媒快訊推播關注

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

他一開引擎蓋　驚見巨蜥蜴爽睡翻肚

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

德動物園大火3女自首　違法天燈釀禍

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」

車「沒輪胎」高速公路狂飆　超速6倍

更多熱門

相關新聞

郵件：川普明確指示凍結烏國援助

郵件：川普明確指示凍結烏國援助

美國總統川普遭眾議院彈劾，送交參議院審判前卻陷入僵局至今，因民主黨要求傳喚新證人，卻被共和黨拒絕。根據最新釋出的電子郵件，「行政管理和預算局」副主任達菲（Michael Duffey）表示，總統明確指示凍結烏克蘭軍事援助款項。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）2日指出，這項文件對於參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）將是「毀滅性打擊」。

消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議

消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議

美宣布禁售「水果等加味電子菸油」

美宣布禁售「水果等加味電子菸油」

美股交易首日氣勢高！道瓊漲330點

美股交易首日氣勢高！道瓊漲330點

華倫民調崩盤　川普連任勢旺

華倫民調崩盤　川普連任勢旺

關鍵字：

截肢斷肢標本白骨加拿大Mark Holmgren北美要聞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面