滙豐估Fed未來2年按兵不動　美元2020年可望保持強勢

▲滙豐銀行認為，美國聯準會未來2年內將維持利率不變，預估美元今年將保持強勢。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

滙豐銀行最新發布2020年投資展望，預期全球經濟成長率將維持在2.5%，同時預估美國聯準會（Fed）在未來2年內利率將按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間在1.50%至1.75%的水準不變。

在全球經濟同步放緩期間，滙豐預估，全球經濟成長率（GDP）將會分別於2020年維持在2.5%、2021年2.6%。儘管全球經濟成長初步出現觸底跡象，但預料在未來數年會維持低於正常水準。

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在2019年3度調低政策利率後，滙豐表示，美國勞動市場穩健，私人消費強勁，加上通膨前景溫和，相信美國在未來2年無需進一步降息，因此預估美國聯凖會將於2020年和2021年維持聯邦基金利率目標區間在1.50%至1.75%的水準不變。

不過，受已開發經濟體債券收益率低迷、經濟成長放緩、通膨下降壓力和經常帳赤字改善等因素影響，滙豐預料許多亞洲和新興市場央行將會於2020年進一步放寬其貨幣政策。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，中美兩方達成第一階段貿易協議，可能反映最近一波全球成長下行的低谷已經過去，但今年主要經濟體的國內生產總值增長仍將低於正常水準，預料美國將為1.7%、歐盟為0.7%、大陸則為5.8%。

至於匯率部分，范卓雲預期，美元將於今年保持強勢，與十國集團（G10）相比，美元的利率較具吸引力，而且美元具備避險的性質，這些因素可為美元提供支持；另考慮到在第一階段貿易協議下，局部降低關稅和達成貨幣協定的影響，人民幣兌美元匯價可望靠穩，在2020年底達到7.15。

展望未來，滙豐銀行指出，隨著偏低利率環境和全球成長放緩持續更長的時間，將會使大部分資產類別的預期回報下跌，但採取以優質盈利、結構增長、多元化收益和全球資產配置為重點的均衡策略，可望在2020年帶來最佳的投資組合回報。