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日圓反彈走揚！匯價創兩周以來新高　哈日族荷包又縮水

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▲▼ 日圓,一萬日圓,鈔票,日本鈔票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 日圓匯價又開始走高。（圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

日圓匯價前兩周維持在0.27震盪，但近期又開始走高。根據台銀今（3）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2814元，創下去年12月中旬以來新高。

綜合外媒報導，法國農業信貸銀行的外匯策略師在報告中強調了美元相對日元的弱勢，他們指出，這對貨幣在過去10年中有7年下跌；東京農業信貸銀行外匯部門的執行董事也表示：「自2014年1月以來，美元兌日元僅上漲了一次。考慮到這一點，交易者可能希望在2019年年底或2020年年初左右賣出美元。」

請繼續往下閱讀...

雖然日本依舊在新年假期中，但日圓兌美元匯率還是不斷走高。目前為108.19日圓兌1美元，創下去年11月1日（匯率同為108.19日圓兌1美元）、兩個月以來新高。

另外，根據台銀今日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2814元，為12月12日匯價0.2829元以來新高價。

哈日族若拿新台幣5萬元換日圓，今天可以換到17萬7,638日圓；相較去年12月19日的低點匯價0.2787，當時可以換到17萬9,404日圓，荷包足足縮水了1,766日圓，約等於少吃了兩碗拉麵。

匯率隨時變動，如果哈日族近期要赴日遊玩，或是想換日元備著用的話，可以把握低點分批換起來，以免買在高點的時候傷了荷包。

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