慶祝跨年爸爸卻射殺女兒女婿　鄰居驚悚目睹他狂轟自己3槍！

▲女兒與女婿回家跨年，卻被父親射殺。（圖／翻攝自Facebook／Lindita Musai）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名男子疑似與女兒與女婿產生爭執，竟然在跨年當天開槍射殺他們，之後還舉槍朝自己連開2槍自轟，然而命硬的他卻無法如願，站起來後又再度自轟才終於倒下。目前2人不幸身亡，開槍的男子也因重傷留院中。

這起案件發生在上月31日上午10時30分，29歲男子穆塞(Veton Musai)與25歲妻子琳達(Lindita Musai)幾天前才剛慶祝婚姻滿周年，新年前夕一同到墨爾本郊區亞拉維爾(Yarraville)娘家慶祝新年時，竟然遭55歲父親沙帕塔法(Osman Shaptafaj)開槍射傷，倒臥在前院走廊上。

鄰居表示，「我聽到一聲巨響，應該是步槍的聲音，接著又聽到另外一聲巨響」。目擊者索恩(Lewis Thorne)則表示，當時正要去上班的他剛好看到沙帕塔法的自轟過程，「他整個人在發抖，臉色發白，突然從灌木叢衝出來，距離我只有1公尺，接著他便將槍對準自己的頭。」

警方立即趕到現場，發現琳達已當場身亡，還有氣息的穆塞與沙帕塔法則被緊急送到醫院，可惜穆塞仍於隔日因傷重不治身亡，沙帕塔法則仍在醫院接受治療中，情況處於危急狀態。穆塞的表弟後來在臉書上哀悼，「今天我們失去了我的表弟和他的天使老婆，我甚至無法解釋自己的感受，一個父親怎麼能奪走自己女兒的生命，魔鬼確實在我們之間。」警方目前正在調查事發原因。

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