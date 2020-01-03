打FaceTime哭喊「媽媽在地上不起來」　愛爾蘭5歲童機警救中風母

▲蘋果手機iPhone上的FaceTime。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

居住在愛爾蘭科克（Cork）的小女孩普里亞（Pryia）今年只有5歲，日前在家中看到媽媽瑪麗·康斯坦斯（Mary Constant）到地不起，馬上透過手機撥打FaceTime視訊電話給爸爸達米安（Damien）求救，最後瑪麗被及時送醫，經由診斷後確診是中風。醫生大讚還好有在最快的時間內送到醫院，瑪麗才能保住一命，否則後果不堪設想。

FaceTime是蘋果公司（Apple Inc.）的一種視訊通話應用軟體。達米安表示，當時正在通勤路上，平時開車是不接電話的，但看到普里亞打來，突然有一種這通電話一定要接的念頭，而一接起就聽到瑪莉昏迷不起的消息。他要求普里亞用手機鏡頭拍瑪莉，確認狀況之後，隨即連絡住在附近的瑪莉的姐姐並報警，才沒有讓憾事發生。

後來瑪莉被醫護人員送往科克大學醫院（CUH）進行檢查，雖然年紀輕輕只有35歲，但確診是中風，大腦左側受到了影響，經過治療之後目前可以說話和緩慢行走，恢復情況良好。

外科醫生告訴達米安，搶救中風的黃金時間是相當寶貴的，沒有普里亞，情況就不會像現在那麼樂觀。

達米安表示，在幾個月前曾教過普里亞撥打Facetime，這樣就可以隨時連絡親戚，然而誰也想不到，這救了瑪莉一命，「我知道家長會不希望孩子一直使用手機、平板電腦，普里亞卻因此挽救了瑪莉的性命。」