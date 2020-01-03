　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

噁男機場凍未條「大解放」！當眾尿出多道拋物線…網怒：抓去關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者謝汶穎／綜合報導

搭飛機常會有許多旅客遇到一些荒唐的經驗，近日就有一名網友在社群媒體貼出自己在機場時，遇到其他旅客的超噁行為。一名坐在等候區椅子上的男子，不顧自己是在公眾場合，竟直接當眾撒尿，讓原PO當場看傻眼。影片一出，有網友痛罵，「太沒水準了！」「這個影片毀了我最後的2019年。」

國外Instagram帳號「passengershaming」，專門分享各地機場或機上發生的荒謬事，日前就上傳一段網友在（2019年）12月31拍攝的影片，並附文寫道，「是的，這一名男子是在航站裡尿尿。」

影片中可以看到，現場有不少旅客坐在椅子上等待航班，沒想到一名男子竟當眾掏出他的「老二」，直接尿了起來，還尿出多道拋物線，臉上完全淡定完全沒有任何變化，完全不在意是在公眾場合中，這離譜又噁心的行徑，讓同樣在候機的乘客看不下去，拿出手機錄下這令人作嘔的一幕。

▲▼ 0

▲男子在機場航廈就地解放。（圖／翻攝自passengershaming IG）

這段荒唐且噁心的影片PO上網後，不少網友紛紛表示「這個人有什麼問題？」「太噁心了吧。」「瘋了嗎？這個人」、「連我家的狗都知道要去廁所尿尿」、「面無表情的技術真是一流的。」「我到底看了什麼」、「抓去關啦」、「這個影片毀了我最後的2019年。」

旅客荒謬行為不只這一樁，日前「passengershaming」就分享一名旅客不但在飛機上拖下自己的鞋子，還把腳跨在前方兩個座位的中間，甚至之後還開始摳腳上的死皮，然後直接讓這些「屑屑」散落在空氣中，噁心行徑也遭到網友大力撻伐。

ET快訊
狂飆65秒恐怖畫面曝！台中拖板車「連闖2紅燈」猛撞貨車
2020年最有機會脫單的4個星座！戀愛運旺翻了
快訊／台中拖板車、貨車翻覆！1男1女當場慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

澳洲野火已燒掉1.5個台灣　雪梨日損10億

搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

2020元旦寶寶誕生！全球添40萬貝比　印度占17%居第一

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下令空襲巴格達機場　中東緊張局勢升溫

貧苦出身…伊朗「影子領袖」蘇萊曼尼手握重權　曾嗆川普：賭場水準

野火一天燒掉雪梨3500萬美元　汙染物超標11倍成空氣最糟城市

斯里蘭卡Y-12軍機墜山區「機上4人全喪命」　5年來最嚴重空難

噁男機場凍未條「大解放」！當眾尿出多道拋物線…網怒：抓去關

全國哀悼3天　伊朗最高領袖誓言「嚴厲復仇」美軍空襲：繼續戰鬥！

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

澳洲野火已燒掉1.5個台灣　雪梨日損10億

搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

2020元旦寶寶誕生！全球添40萬貝比　印度占17%居第一

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下令空襲巴格達機場　中東緊張局勢升溫

貧苦出身…伊朗「影子領袖」蘇萊曼尼手握重權　曾嗆川普：賭場水準

野火一天燒掉雪梨3500萬美元　汙染物超標11倍成空氣最糟城市

斯里蘭卡Y-12軍機墜山區「機上4人全喪命」　5年來最嚴重空難

噁男機場凍未條「大解放」！當眾尿出多道拋物線…網怒：抓去關

全國哀悼3天　伊朗最高領袖誓言「嚴厲復仇」美軍空襲：繼續戰鬥！

五迷快看！五月天彩繪列車「限量手拉環」大放送　領取方法公布

囂張召募「賭博客服」！他跩租透天+開賓士　警跨縣市力逮3人

假投資真詐騙　佳里警民協力成功攔阻百萬

喬治腿筋緊繃退場！快艇14分擊落活塞　洛城球迷吼「我們想看葛瑞芬」

「閉眼睛，送你禮物~」17歲辣模乖乖照做下秒遭割喉亡！他相同手法殘殺3女

關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

澳洲野火已燒掉1.5個台灣　雪梨日損10億

沈榮欽／川普與自由派知識份子的分歧（上）

快訊／賴清德、柯文哲前後抵三總懷德廳　低調向黑鷹罹難將士致意

搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

國際熱門新聞

抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光

川普下令空襲伊拉克　伊朗少將喪命

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

婚禮白鴿好浪漫　牠卻死在新娘手上

遊客放到NG煙火遭炸死　畫面曝光

美國參謀總長發文　哀悼沈一鳴

沈一鳴罹難　各大外媒快訊推播關注

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

他一開引擎蓋　驚見巨蜥蜴爽睡翻肚

德動物園大火3女自首　違法天燈釀禍

Tinder先生斬萬女！自曝感情近況

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

車「沒輪胎」高速公路狂飆　超速6倍

更多熱門

相關新聞

針對來自武漢航班！港機場今日增「紅外線探測」

針對來自武漢航班！港機場今日增「紅外線探測」

武漢正爆發不明原因肺炎，截至2019年12月31日公佈已錄得27宗病例，大部份患者均與當地一個海鮮批發市場有關連。香港屯門醫院2日證實，於12月31日接獲一個曾訪武漢的肺炎個案。對此，食物及衞生局局長陳肇始表示，今（3）日起，機場將增設紅外線熱像儀，主要檢查武漢抵港航機乘客的體溫。

衣服上有蛇　10歲童登機前被迫脫衣

衣服上有蛇　10歲童登機前被迫脫衣

護國神犬值勤中！逼逼臨檢萌暈網

護國神犬值勤中！逼逼臨檢萌暈網

洛杉磯國際機場周邊大火　2遊覽車「燒剩骨架」

洛杉磯國際機場周邊大火　2遊覽車「燒剩骨架」

人妻網訂機票「付3人票價」變2位

人妻網訂機票「付3人票價」變2位

關鍵字：

機場passengershaming

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面