噁男機場凍未條「大解放」！當眾尿出多道拋物線…網怒：抓去關

在 Instagram 查看這則貼文 Passenger Shaming（@passengershaming）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 上午 6:37 張貼

實習記者謝汶穎／綜合報導

搭飛機常會有許多旅客遇到一些荒唐的經驗，近日就有一名網友在社群媒體貼出自己在機場時，遇到其他旅客的超噁行為。一名坐在等候區椅子上的男子，不顧自己是在公眾場合，竟直接當眾撒尿，讓原PO當場看傻眼。影片一出，有網友痛罵，「太沒水準了！」「這個影片毀了我最後的2019年。」

國外Instagram帳號「passengershaming」，專門分享各地機場或機上發生的荒謬事，日前就上傳一段網友在（2019年）12月31拍攝的影片，並附文寫道，「是的，這一名男子是在航站裡尿尿。」

影片中可以看到，現場有不少旅客坐在椅子上等待航班，沒想到一名男子竟當眾掏出他的「老二」，直接尿了起來，還尿出多道拋物線，臉上完全淡定完全沒有任何變化，完全不在意是在公眾場合中，這離譜又噁心的行徑，讓同樣在候機的乘客看不下去，拿出手機錄下這令人作嘔的一幕。

▲男子在機場航廈就地解放。（圖／翻攝自passengershaming IG）

這段荒唐且噁心的影片PO上網後，不少網友紛紛表示「這個人有什麼問題？」「太噁心了吧。」「瘋了嗎？這個人」、「連我家的狗都知道要去廁所尿尿」、「面無表情的技術真是一流的。」「我到底看了什麼」、「抓去關啦」、「這個影片毀了我最後的2019年。」

旅客荒謬行為不只這一樁，日前「passengershaming」就分享一名旅客不但在飛機上拖下自己的鞋子，還把腳跨在前方兩個座位的中間，甚至之後還開始摳腳上的死皮，然後直接讓這些「屑屑」散落在空氣中，噁心行徑也遭到網友大力撻伐。