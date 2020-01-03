「股東e票通」資安再升級　電子投票多一項驗證防惡意干擾

▲ 電子投票只要用手機或電腦就能完成，不出席股東會也可以行使表決權。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

邁入109年，集保結算所「股東e票通」電子投票平台服務，可協助投資人以快速便捷及多元化的電子化途徑行使股東表決權，程式更在1月起引入「我不是機器人」驗證，防止惡意程式干擾投資人電子投票。

集保結算所表示，108年採用電子投票上市（櫃）、興櫃公司股東常會共1,757家，電子投票占股東會出席股數比率52.54%，此外投票總筆數超過737萬筆，行使表決總權數亦高達3,133億餘股，電子投票不論在總筆數、權數，甚至投票比率均再創新高，可見股東行動主義的推展成效。

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網路時代的資通安全是國家的重要課題，立法院已通過《資通安全管理法》並公告施行，顯示政府積極推動我國資通安全環境的決心。基於確保電子投票平台符合資安政策及法令要求， 109年1月起，「股東e票通」股東登入及投票結果確認，採用Google所提供之reCAPTCHA機制進行驗證，需要點選「我不是機器人」方框後，搭配圖片題目，選擇網頁中所指定之物件方塊，藉以防止惡意程式干擾投資人正常之電子投票行為。

集保結算所表示，未來也將因應行動化及數位化浪潮，不斷強化「股東e票通」平台功能，讓股東權益服務更加便利化與數位化，提供投資人更優質的服務，強化我國公司治理之國際評價。