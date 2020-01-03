　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日「吃麻糬」祈求長壽卻成奪命菜　曾導致百人住院9人窒息身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼麻糬,年糕湯,雜煮湯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本吃麻糬的新年習俗，卻成為致命的危機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

日本新年有吃麻糬、年糕的習俗，然而其中卻隱藏著致命的危機。東京在12月31日就有12人因為吃麻糬噎到而送醫，其中一名80歲男性還因此死亡。最嚴重在2015年，有9窒息死亡。對此政府還特別呼籲不要放任長者或嬰兒獨自享用麻糬，避免意外發生。

根據Japan Today報導，每到新的一年，日本政府都會重新呼籲並警告大眾，在食用傳統麻糬時，一定要充分的咀嚼在吞下，且不要一次咬太大口，國家警察廳和消防廳也展開行動，調查各地小吃攤是否有造成致命危險的問題。

日本在2018年共有2人因吃麻糬而死亡，2015年更是嚴重，光是在東京就有18人送醫，3人死亡，而全國總共128人送醫，9人因窒息身亡。這些送醫的日本人有70%為60歲以上的老人，因此政府也表示不要放任老人獨自一人享用。

▲▼麻糬,年糕湯,雜煮湯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本也會製作年糕加進雜煮湯裡食用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

曾經有案例說到，一名老翁因為半夜餓肚子，所以起床找了麻糬來吃，卻不小心卡在喉嚨，但當時並於期他人協助，而造成最後窒息而死。2001年也曾發生老翁噎到的事件，但當時在一旁的女兒也及時幫老翁將麻糬取出，才避免意外發生。

日本搗麻糬、吃麻糬和年糕為新年的傳統習俗，以糯米為材料，透過杵臼搗打使其具有黏性接著就可以捏成員行麻糬或方形年糕使用。除了直接享用以外，也可以加進紅豆湯或是日式雜煮湯裡。「年糕」在日本代表象徵吉祥的食品。

ET快訊
郵輪臨時改行程去沖繩　旅客回高雄霸船大喊：拒絕下船
快訊／國防部追晉黑鷹7殉職將士　總士官長韓正宏頒「雲麾勳章」
建中、松山雙胞胎交換制服上課　一進教室結果慘了
台北賓館設「0102殉職將士會場」　民眾4日可前往追思
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打FaceTime哭喊「媽媽在地上不起來」　愛爾蘭5歲童機警救中風母

原油飆漲4％亞股震盪！美軍擊殺伊朗少將　德黑蘭誓言報復

日「吃麻糬」祈求長壽卻成奪命菜　曾導致百人住院9人窒息身亡

川普下令暗殺伊朗少將！　全美「進入高度戒備」手段不受限

APP交友「斬萬女」！「Tinder先生」自曝感情近況：嚮往傳統交友方式

截肢男捨不得與斷肢分離　讓甲蟲啃肉製「白骨標本」嚇親友

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

畫面曝光！男遊客放到NG煙火「炸臉當場慘死」　火光一路燒

澳洲消防員殉職　19個月大兒子「吸奶嘴+穿消防制服」代父領勳章

愛上表姐夫！不倫女自製「毒珍奶」殺表姊　結果「她」偷喝倒地猝死

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

台中平價火鍋主打「自己做麵」 還有爆滿蛤蜊湯底...CP值超高

打FaceTime哭喊「媽媽在地上不起來」　愛爾蘭5歲童機警救中風母

原油飆漲4％亞股震盪！美軍擊殺伊朗少將　德黑蘭誓言報復

日「吃麻糬」祈求長壽卻成奪命菜　曾導致百人住院9人窒息身亡

川普下令暗殺伊朗少將！　全美「進入高度戒備」手段不受限

APP交友「斬萬女」！「Tinder先生」自曝感情近況：嚮往傳統交友方式

截肢男捨不得與斷肢分離　讓甲蟲啃肉製「白骨標本」嚇親友

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

畫面曝光！男遊客放到NG煙火「炸臉當場慘死」　火光一路燒

澳洲消防員殉職　19個月大兒子「吸奶嘴+穿消防制服」代父領勳章

愛上表姐夫！不倫女自製「毒珍奶」殺表姊　結果「她」偷喝倒地猝死

看好台灣2020年成長表現　證交所推三大新制健全市場環境

男闖台東「富山保育區」偷撿25顆海螺　海巡當場逮捕罰3萬起跳

闖民宅偷500元舊鞋「喜擁入懷」　男拿戀物癖證明：我尬意這一味！

漁船深夜擱淺台東岸際　海巡協助救援脫困

山間遇難怎呼救？3C達人教你二招手機定位

總士長韓正宏不追晉、原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒「雲麾勳章」

悼黑鷹慘劇扯年改...挨轟消費罹難者　王惠美：像楊蕙如一樣的網軍

孔曉振愛口袋禮服洩露率真本性　戴伯爵珠寶添女人味　

小米電動重機極速高達200km/h　外媒吐嘈根本是「致敬」YAMAHA

跳脫傳統結合環保　2020台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」推7大主題

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

國際熱門新聞

抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光

川普下令空襲伊拉克　伊朗少將喪命

婚禮白鴿好浪漫　牠卻死在新娘手上

遊客放到NG煙火遭炸死　畫面曝光

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

美國參謀總長發文　哀悼沈一鳴

沈一鳴罹難　各大外媒快訊推播關注

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

他一開引擎蓋　驚見巨蜥蜴爽睡翻肚

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

德動物園大火3女自首　違法天燈釀禍

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」

車「沒輪胎」高速公路狂飆　超速6倍

更多熱門

相關新聞

日嫩媽沒錢　浴室產女過新年等死

日嫩媽沒錢　浴室產女過新年等死

日本東京足立區一名31歲母親2日遭警方逮捕，因為她在家中浴室生下一名嬰兒後，直接放置不管，導致嬰兒死亡。對此，她聲稱沒有去醫院的錢，只好眼睜睜看著嬰兒死亡。

國際刑警組織對高恩發紅色通緝令

國際刑警組織對高恩發紅色通緝令

得恩堂「日本FUJI LENS鏡片」整副配好2,980元

得恩堂「日本FUJI LENS鏡片」整副配好2,980元

高恩逃亡前一刻　住所監視器曝光

高恩逃亡前一刻　住所監視器曝光

關鍵字：

日本麻糬年糕搗麻糬窒息新年日韓要聞傳統

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面