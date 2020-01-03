　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約議員寫文章籲勿酒駕　1周後「喝茫衝進大水溝」撞爛車！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國紐約市議會共和黨領袖科爾布（Brian Kolb）酒駕被逮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約市議會共和黨領袖科爾布（Brian Kolb）酒駕，遭到警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市議員科爾布（Brian Kolb）去年12月24日寫了一篇報紙專欄文章，呼籲民眾不要酒駕，但31日晚間喝醉以後，竟開車衝進路邊大水溝，撞得一蹋糊塗，因沒有通過酒駕測試，當場遭到逮捕，2起事件相隔僅僅1周。他於1日發表聲明證實上述消息，自稱做出「嚴重的錯誤判斷」，對於大眾深感抱歉。

綜合BBC、《今日美國》報導，安大略郡（Ontario County）警方31日晚間10時27分趕到現場，發現科爾布開車衝進自家門前的水溝，車子撞毀。議員現場接受酒駕測試，卻沒有通過，立即遭到逮捕，他稍晚在拘留中心再度接受測驗，結果顯示血液中酒精含量超過0.08％，顯然是酒駕釀禍。

警長漢德森（Kevin Henderson）表示，這起意外發生在羅徹斯特（Rochester）附近小鎮維克托（Victor），沒有其他人受傷，也沒有其他車輛受損。據了解，科爾布被指控酒駕、不安全轉彎等輕罪，但警方不願透露更多細節。

▲美國紐約市議會共和黨領袖科爾布（Brian Kolb）。（圖／達志影像／美聯社）

▲科爾布（Brian Kolb）1周前才寫專欄呼籲民眾不要酒駕，如今卻因喝酒撞車被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

科爾布1日證實因酒駕被逮，對此深感抱歉，「這是一個嚴重的錯誤判斷， 一件我曾呼籲其他人不要做出來的事情，我將要對此負起完全的責任。周二晚間發生的事情沒有任何藉口和理由，我做了錯誤的決定，這是我深深後悔的事情。」

科爾布去年12月24日寫了一篇報紙專欄文章，因應美國的「全國飲酒服藥駕駛預防月」（National Drunk and Drugged Driving Prevention Month）。他呼籲，人們喝酒以後，應該乘坐計程車或大眾交通工具，而非試圖開車，「酒駕不只對於駕駛危險，對於車上乘客、路人與其他駕駛也是……在喝酒前設想（交通）計畫，就能避免許多遺憾的狀況。悲劇可能只因一個糟糕的決定就發生，對於妨礙駕駛沒有其他藉口。」

據了解，67歲的科爾布是紐約市議會共和黨領袖，醜聞發生以後，同黨議員拉勒（Kieran Lalor）呼籲他辭去這項職務，「他還沒有這麼做，簡直是一種恥辱。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
狂飆65秒恐怖畫面曝！台中拖板車「連闖2紅燈」猛撞貨車
2020年最有機會脫單的4個星座！戀愛運旺翻了
快訊／台中拖板車、貨車翻覆！1男1女當場慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

快訊／美國國防部：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

美軍空襲巴格達機場「炸死伊朗將軍」！民兵組織：7人喪生

電梯門夾牽繩狠往上拖！汪汪秒遭「懸吊勒脖」險窒息畫面曝光

CNN、BBC高度關注！「沈一鳴罹難」各大外媒頭版、快訊報導

蘇巧慧衝「樹林迴龍」透早拜票　黃志雄市場掃街粉絲「國旗海」支持

左右派攜手合作！奧地利「人民黨＋綠黨」共組聯合政府

洞穴挖出「無頭斷手腳」乾癟男屍！竟是100年前「殺妻逃獄犯」

美駐伊拉克使館爆示威遇襲！蓬佩奧延後「訪烏克蘭行程」

關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

澳洲野火已燒掉1.5個台灣　雪梨日損10億

搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

2020元旦寶寶誕生！全球添40萬貝比　印度占17%居第一

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下令空襲巴格達機場　中東緊張局勢升溫

貧苦出身…伊朗「影子領袖」蘇萊曼尼手握重權　曾嗆川普：賭場水準

野火一天燒掉雪梨3500萬美元　汙染物超標11倍成空氣最糟城市

斯里蘭卡Y-12軍機墜山區「機上4人全喪命」　5年來最嚴重空難

噁男機場凍未條「大解放」！當眾尿出多道拋物線…網怒：抓去關

全國哀悼3天　伊朗最高領袖誓言「嚴厲復仇」美軍空襲：繼續戰鬥！

五迷快看！五月天彩繪列車「限量手拉環」大放送　領取方法公布

囂張召募「賭博客服」！他跩租透天+開賓士　警跨縣市力逮3人

假投資真詐騙　佳里警民協力成功攔阻百萬

喬治腿筋緊繃退場！快艇14分擊落活塞　洛城球迷吼「我們想看葛瑞芬」

「閉眼睛，送你禮物~」17歲辣模乖乖照做下秒遭割喉亡！他相同手法殘殺3女

關鍵報告：韓國「Z世代」六成不想婚　七成不想生孩子

澳洲野火已燒掉1.5個台灣　雪梨日損10億

沈榮欽／川普與自由派知識份子的分歧（上）

快訊／賴清德、柯文哲前後抵三總懷德廳　低調向黑鷹罹難將士致意

搶在國防部前！川普推特「美國國旗」慶祝空襲　貼文還置頂

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光

川普下令空襲伊拉克　伊朗少將喪命

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

婚禮白鴿好浪漫　牠卻死在新娘手上

遊客放到NG煙火遭炸死　畫面曝光

美國參謀總長發文　哀悼沈一鳴

沈一鳴罹難　各大外媒快訊推播關注

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

他一開引擎蓋　驚見巨蜥蜴爽睡翻肚

德動物園大火3女自首　違法天燈釀禍

Tinder先生斬萬女！自曝感情近況

解放軍將領：美國會榨乾台灣　把台灣賣掉

車「沒輪胎」高速公路狂飆　超速6倍

更多熱門

相關新聞

美軍擊殺伊朗少將　原油飆漲4％

美軍擊殺伊朗少將　原油飆漲4％

美國防部2日晚間證實空襲伊拉克巴格達機場，伊朗少將菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）喪命。消息一出，國際油價應聲上漲4%，其中布蘭特原油（Brent crude）上漲3.3%，每桶來到68.44美元，創下近一個月來的最大單日漲幅，而美國原油漲幅也有2.6%，每桶62.79美元。

美軍暗殺伊朗少將　全國高度戒備

美軍暗殺伊朗少將　全國高度戒備

捨不得與斷肢分離　製白骨標本

捨不得與斷肢分離　製白骨標本

郵件：川普明確指示凍結烏國援助

郵件：川普明確指示凍結烏國援助

癱瘓貓超愛找人類　1年後會走了

癱瘓貓超愛找人類　1年後會走了

關鍵字：

北美要聞紐約酒駕車禍科爾布拉勒

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面