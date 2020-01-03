紐約議員寫文章籲勿酒駕　1周後「喝茫衝進大水溝」撞爛車！

▲美國紐約市議會共和黨領袖科爾布（Brian Kolb）酒駕，遭到警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市議員科爾布（Brian Kolb）去年12月24日寫了一篇報紙專欄文章，呼籲民眾不要酒駕，但31日晚間喝醉以後，竟開車衝進路邊大水溝，撞得一蹋糊塗，因沒有通過酒駕測試，當場遭到逮捕，2起事件相隔僅僅1周。他於1日發表聲明證實上述消息，自稱做出「嚴重的錯誤判斷」，對於大眾深感抱歉。

綜合BBC、《今日美國》報導，安大略郡（Ontario County）警方31日晚間10時27分趕到現場，發現科爾布開車衝進自家門前的水溝，車子撞毀。議員現場接受酒駕測試，卻沒有通過，立即遭到逮捕，他稍晚在拘留中心再度接受測驗，結果顯示血液中酒精含量超過0.08％，顯然是酒駕釀禍。

警長漢德森（Kevin Henderson）表示，這起意外發生在羅徹斯特（Rochester）附近小鎮維克托（Victor），沒有其他人受傷，也沒有其他車輛受損。據了解，科爾布被指控酒駕、不安全轉彎等輕罪，但警方不願透露更多細節。

▲科爾布（Brian Kolb）1周前才寫專欄呼籲民眾不要酒駕，如今卻因喝酒撞車被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



科爾布1日證實因酒駕被逮，對此深感抱歉，「這是一個嚴重的錯誤判斷， 一件我曾呼籲其他人不要做出來的事情，我將要對此負起完全的責任。周二晚間發生的事情沒有任何藉口和理由，我做了錯誤的決定，這是我深深後悔的事情。」

科爾布去年12月24日寫了一篇報紙專欄文章，因應美國的「全國飲酒服藥駕駛預防月」（National Drunk and Drugged Driving Prevention Month）。他呼籲，人們喝酒以後，應該乘坐計程車或大眾交通工具，而非試圖開車，「酒駕不只對於駕駛危險，對於車上乘客、路人與其他駕駛也是……在喝酒前設想（交通）計畫，就能避免許多遺憾的狀況。悲劇可能只因一個糟糕的決定就發生，對於妨礙駕駛沒有其他藉口。」

據了解，67歲的科爾布是紐約市議會共和黨領袖，醜聞發生以後，同黨議員拉勒（Kieran Lalor）呼籲他辭去這項職務，「他還沒有這麼做，簡直是一種恥辱。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！