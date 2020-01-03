台積電帶頭衝　開盤填息、挑戰前高345元

▲台積電今日完成填息，並帶量上攻挑戰前高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

在台股作多氣氛下，權值股王台積電（2330）今（3）日帶頭衝，以344元開出，大漲5元或1.33%，同時完成填息，挑戰前高345元。

台積電ADR周四收60.04美元，上漲1.94美元或3.34%，ADR收盤價折合新台幣每股約361.6元。台積電於上（12）月19日除息，等於花11個交易日完成填息。

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台積電去年一路從225.5元一路攀升，進入11月，正式突破300元關卡，更於12月17日以345元作收，創下歷史天價以及年度最高漲幅52.99%，市值衝上8.94兆元，問鼎9兆元大關；今日早盤強漲，突破前高企圖心強。

外資指出，中美貿易戰加速中國大陸推動半導體在地化政策，加上蘋果銷量優於預期，以及5G基地台和5G手機單晶片競賽提前開跑，加上CPU、GPU等產品市場樂觀，這些需求填滿台積電7奈米及5奈米產能，而此趨勢至少能走完2020年。

台積電自去年8月以來，營收連四個月達千億元水準，11月營收達1,078.84億元，月增1.7%、年增9.7%，創下單月歷史新高；前11個月合併營收達9.666.72億元，較去年同期增加2.66%。

台積電預估第4季合併營收102~103億美元，若以新台幣30.6 元兌1美元匯率計算，新台幣營收約達3121至3151億元，季增8.5%-9.57%；毛利率48-50%，季增0.4-2.4個百分點；營業利益率37-39%，季增約0.2-0.22個百分點。

台積電於1月10日公布12月營收，由於全球手機大廠陸續推出5G晶片及5G應用智慧手機；通吃蘋果、高通、海思等大廠訂單，讓7奈米產能持續滿載，法人看好12月持續站穩千億元。此外，台積電並於1月16日舉行第4季法說會，市場除了看好第4季可望改寫單季新高，對於第1季財測同樣樂觀，預估季減幅度在個位數百分比，歡喜迎接淡季不淡。

