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新娘找「她」出席婚禮　再聽見哥哥心跳聲…新郎感動淚崩

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▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲凱蒂找來器官受贈者，準備給新郎德瑞克一個難忘的驚喜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

結婚本來就是一件幸福的事，而新娘凱蒂（Katy）卻想送給新郎德瑞克（Derick Smith）一個更特別的禮物。原來德瑞克的哥哥杰克（Jake）在13歲時意外車禍身亡，當時家人決定將杰克的器官捐贈出去，但他們從未見過受贈者，所以凱蒂花了非常多的心力，終於找到受贈者，並邀請她來婚禮。當德瑞克一看到受贈者立刻感動地哭出來，這對他來說是最棒的禮物。

根據Inside Edition報導，德瑞克12歲時，他的哥哥杰克因車禍過世，當時家人決定將他的器官捐贈給需要的人，讓他的愛繼續活在這個世界上。凱蒂說，她知道德瑞克一直把哥哥放在心上，所以決定在他們的大日子裡，替德瑞克準備這個意外的驚喜，「我有徵求過德瑞克家人的同意，畢竟這是非常私密的事。」

凱蒂花了一年多的時間尋找，最後透過臉書找到受贈者威爾金森（Gracie Wilkinson），當時她接受移植時只有6歲。凱蒂發了訊息給她，威爾金森立刻回覆表示，她願意出席婚禮。當德瑞克看到威爾金森時，兩人立刻相擁而泣，德瑞克就像抱著杰克一樣，激動地淚流不止，久久不願鬆手，並說，「威爾金森你永遠都是我的家人。」

威爾金森製作了一個有杰克心電圖的鑰匙圈，還帶了聽診器，讓德瑞克能夠親自聽哥哥的聲音。威爾金森說，她一直以來也把杰克當作自己的哥哥，「這次見面對我跟德瑞克來說都很重要，能見到他們，成為他們的一部分，能夠讓德瑞克從悲痛中走出來，對我來說意義非凡。」

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