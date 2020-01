來張新年自拍！美消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議　網友反應兩極

▲底特律消防隊在失火屋前拍照惹議。(圖/翻攝自推特/@NewsWithVictor)



記者張方瑀/綜合報導

一群美國密西根州底特律的消防隊員,在臉書粉專放上一張在著火房屋前的合照,並寫著「新年來張團體自拍吧!」結果照片才放沒多久就受到各方抨擊,認為這個行為很不恰當,目前消防局也正著手調查,不排除給予嚴懲。

Kodak moment leads to controversy! A Detroit fire crew is now in hot water after taking this photo for a fireman’s retirement. The vacant home eventually burned to the ground. I’ll have reaction from people nearby in about 30 mins on @Local4News pic.twitter.com/C2ObyVy6s4