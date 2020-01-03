澳洲消防員殉職　19個月大兒子「吸奶嘴+穿消防制服」代父領勳章

▲哈維代替父親領英勇勳章。（圖／翻攝自Facebook／NSW Rural Fire Service）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲野火目前為止造成至少18人死亡，其中2名志願消防員基頓與奧德懷爾，在前往火災現場時，不慎撞上燃燒倒塌的樹幹，翻車身亡。而新南威爾斯州消防局在2日的葬禮上，由基頓年僅19個月大的兒子哈維（Harvey Keaton）代替父親接受英勇勳章。

澳洲野火肆虐東南部，去年12月19日，32歲的基頓（Geoffrey Keating）與36歲的奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）在前往火場的途中，不慎撞上燃燒掉落的樹幹，因而翻車身亡；另外有3名消防員也在車內，所幸僅受到輕傷。

基頓的葬禮2日在雪梨舉行，新南威爾斯州（NSW）消防局長菲茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）也頒發英勇勳章給基頓年僅19個月大的兒子哈維（Harvey Keaton）。

▲▼馬克杯上寫著「爸爸我愛你直到永遠」。（圖／翻攝自Facebook／NSW Rural Fire Service）



照片中可以看到，哈維吸著奶嘴、穿著消防隊制服，接受菲茲西蒙斯授章，接著由母親抱著他走到父親棺木前。BBC報導指出，基頓的棺木上還放著一個馬克杯，上面寫著「爸爸我愛你直到永遠」（I love you to the moon and back）。而奧德懷爾將於下周舉行葬禮，他同樣育有一名幼子。

▲基頓殉職後留下年僅19個月大的兒子。（圖／翻攝自Facebook／NSW Rural Fire Service）



除了基頓與奧德懷爾外，日前也有一名消防員在救火途中，車輛遭大風吹翻，不幸身亡。自去年9月以來，就有18人在這場野火中死亡，超過1200棟房屋被燒毀，光是本周就有28人失蹤。另外這幾個月以來，每天都有數千名消防員被派往災區，絕大多數都是志願者，但火勢至今未獲控制。

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